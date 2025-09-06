سفير مصر بالرباط ووزير النقل المغربي يشيدان بمتانة روابط الصداقة والأخوة بين البلدين

أشاد السفير أحمد نهاد عبداللطيف، سفير مصر بالرباط، وعبدالصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيات المغربي، بمتانة روابط الصداقة والأخوة بين مصر والمغرب، وبالزخم الذي يشهده التعاون الثنائي في مجال النقل.

وأكدا على تطلعهما لتعزيز آفاق هذا التعاون.

في هذا السياق، تناول الطرفان الجهود المبذولة من أجل تفعيل اتفاقات التعاون المبرمة بين البلدين في نوفمبر 2023 في مجالات السكك الحديدية والطرق والسلامة البحرية، من خلال تكثيف التواصل والتعاون الفني وتبادل الزيارات والخبرات لنقل أفضل الممارسات في هذه القطاعات.

كما ثمنا التنسيق بين البلدين في المنظمات الدولية في مجال النقل، بما في ذلك الدعم المتبادل فيما يتعلق بالترشيحات في تلك المنظمات.

وتطرق السفير المصري إلى الدورة السادسة لمعرض ومنتدى الصناعة والنقل الذكي واللوجيستيات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا "Trans MEA 2025" الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر القادم بالقاهرة، مؤكداً على أهمية هذا الحدث لما يشكله من منصة إقليمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحث التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا صناعة النقل.

كما أبرز جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية والمشروعات القومية التي تم إنجازها على مدار الفترة الماضية خاصة في مجال النقل، بما في ذلك تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية.

من جانبه، استعرض وزير النقل واللوجستيات المغربي خطط ومشروعات تطوير قطاع السكك الحديدية في بلاده، وإمكانيات التعاون في هذا المجال.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي من خلال بحث فرص تطوير الربط الجوي بين البلدين، وكذا دعم التعاون في مجال النقل البحري خاصة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمعهد العالي للدراسات البحرية بالمغرب.