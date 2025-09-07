رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية يشيد بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية في بلاده

أشاد الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية، خلال استقباله السفير هشام المقود، سفير مصر في كينشاسا، بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية في بلاده.

ونقل السفير المصري رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الكونجولي متضمنة دعوة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر 2025.

كما أكد السفير المقود على الأهمية الاستراتيجية والتميز الذي تتسم به العلاقات الثنائية بين مصر والكونجو الديمقراطية، والتي تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتعاون البناء والاحترام المتبادل، مشيراً إلى تطلع القاهرة لمواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وجدد السفير تأكيد دعم مصر لجهود تحقيق السلام في شرق الكونجو، لاسيما اتفاق السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا برعاية الولايات المتحدة، معرباً عن استعداد القاهرة لتقديم الدعم في مختلف المجالات.

