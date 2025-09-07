قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلان جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي و"صوت هند رجب" يحصد جائزة الأسد الفضي
شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال غزة وخان يونس
وزير الطيران المدني: تطور نوعي فى أسطول مصر للطيران
علي ناصر يحصد فضية بطولة العالم للكونغ فو في البرازيل| صور
تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ
مؤشرات أسعار الحج السياحي 1447هـ ورسوم جدية الحجز
إعلام عبري: الإمارات تهدد بالانسحاب من اتفاقيات إبراهيم إذا مضت إسرائيل في ضم الضفة الغربية
محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية المولد النبوي الشريف بمسجد البوصيري|صور
تحديد جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم في دعوى تعويض ضد أحمد صلاح حسني
Roblox.. جنة الأطفال الافتراضية أم فخ التهديدات الخفية؟
بشرى سارة لـ جمهور الأهلي قبل مباراة إنبي
مارك زوكربيرج يقاضي مارك زوكربيرج بسبب المعاناة.. ما القصة؟
أخبار العالم

رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية يشيد بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية في بلاده

أ ش أ

أشاد الرئيس فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية، خلال استقباله السفير هشام المقود، سفير مصر في كينشاسا، بالجهود التي تبذلها مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية في بلاده.
ونقل السفير المصري رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الكونجولي متضمنة دعوة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الأول من نوفمبر 2025.
كما أكد السفير المقود على الأهمية الاستراتيجية والتميز الذي تتسم به العلاقات الثنائية بين مصر والكونجو الديمقراطية، والتي تقوم على أسس راسخة من الأخوة والتعاون البناء والاحترام المتبادل، مشيراً إلى تطلع القاهرة لمواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
وجدد السفير تأكيد دعم مصر لجهود تحقيق السلام في شرق الكونجو، لاسيما اتفاق السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا برعاية الولايات المتحدة، معرباً عن استعداد القاهرة لتقديم الدعم في مختلف المجالات.
 

