رياضة

تجربة أولى | «طولان»: سعيد بالفوز على تونس.. والنني والسولية «قدوة» يحتذى بهما

رباب الهواري

أبدى حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب منتخب تونس بهدف نظيف، في المباراة الودية التي أُقيمت مساء أمس على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن المعسكر التحضيري استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب المقبلة.

أكد طولان أن المباراة تمثل التجربة الأولى لهذا المنتخب الوليد، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ التجمع منذ خمسة أيام فقط، ورغم ضيق الوقت، فقد ظهر اللاعبون بشكل منضبط في الشوط الأول ونجحوا في تطبيق التعليمات بنسبة كبيرة، وهو ما اعتبره المدير الفني مؤشرًا إيجابيًا يُحسب للاعبين.

وخص المدير الفني بالثناء الثنائي المخضرم عمرو السولية ومحمد النني، معتبرًا أنهما قدوة يحتذى بها داخل وخارج الملعب بما يقدمانه من التزام وانضباط واحترافية عالية. وأوضح أن وجود لاعبين أصحاب خبرة بهذا المستوى يساعد على منح الثقة لبقية عناصر الفريق الشابة، ويُسهم في خلق أجواء من الجدية والانضباط.

تحدث طولان عن أسلوب لعب المنتخب الثاني، مؤكدًا أن الفريق لا يعتمد على طريقة واحدة أو أسلوب ثابت، بل يمتلك أكثر من شكل تكتيكي يمكن تنفيذه، سواء بالاعتماد على الأجنحة أو الدفع بثنائي هجومي على الأطراف. وأضاف: “نجحنا في تسجيل هدف وأضعنا فرصتين محققتين، كما واجهنا ضغطًا طبيعيًا في الشوط الثاني من منتخب تونس القوي الذي يضم لاعبين محترفين في فرنسا”.

وفي ختام تصريحاته، حرص طولان على تهنئة المنتخب الوطني الأول بفوزه على إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة مهمة للغاية في مشوار التأهل، متمنيًا أن يستكمل المنتخب مشواره بانتصار آخر على بوركينا فاسو لإسعاد الجماهير المصرية


 

حلمى طولان منتخب مصر

