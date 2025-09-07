قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

عباس شومان: من العار بعد 15 قرنًا نختلف حول الاحتفال بالمولد النبوي

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف
محمد شحتة

انتقد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، استمرار الاختلاف وانكار البعض على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وقال عباس شومان، في منشور على فيس بوك: من العار بعد مرور 15 قرنًا من الزمان لازلنا نختلف حول الاحتفال بالمولد النبوي،في وقت تحيط بنا الأخطار من كل حدب وصوب!

فيديو تحريم الاحتفال بالمولد النبوي

واعتذر محمود السباعي، صاحب فيديو تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، على أحد منابر مساجد وزارة الأوقاف، عن تصوير الفيديو.

وقال محمود السباعي، في فيديو الاعتذار، إنه علم من مشايخ وعلماء الأزهر بأن ما فعله خطأ، قائلا "الواحد غلط وكل ابن آدم خطاء".

وتابع: أعتذر لوزارة الأوقاف وعلماء الأزهر "ابنكم وغلط وجاي يعتذر وأتمنى تقبلوا اعتذاره" كما قدم اعتذاره للنبي الكريم عن قول شيء لا يعلمه.

موقف وزارة الأوقاف من الفيديو

وقال الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف ، بشأن تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطعا مصورا يظهر فيه شاب من إحدى قرى محافظة الدقهلية، وهو يتحدث من على منبر أحد المساجد بطريقة وصفت بأنها مسيئة وغير لائقة بحق اليوم العظيم لمولد النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استخدم الشاب ألفاظا تمس مقام النبوة وقدسية المناسبة الجليلة.

وفور انتشار المقطع، تحرك القطاع الديني بوزارة الأوقاف على الفور، حيث تم رصد الفيديو وتوثيقه، وبدء تحقيق موسع من قبل الجهات المختصة في الوزارة، يشمل كل الجوانب الفكرية والإدارية المرتبطة بالواقعة، لتحليل محتوى ما قيل، ومعرفة الملابسات التي سمحت للشاب باعتلاء المنبر دون تصريح، وما إذا كان هناك تقصير إداري قد ساهم في وقوع هذا التجاوز.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها تنظر إلى ما حدث باعتباره تطاولا لا يغتفر على الجناب النبوي الشريف، وجهلا جسيما بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يمثله مولده من نور ورحمة للعالمين، مشيرة إلى أن هذه الإساءة تمثل انتهاكا صريحا لحرمة المساجد والمنابر، التي ينبغي أن تظل منارات للهداية والوقار، لا منابر للتطاول والجهل.

كما عبرت وزارة الأوقاف ، عن تقديرها للموقف الشعبي الرافض لهذا التصرف، مثمنة الهبة العامة التي عمت مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع المصري بوجه عام، والتي أظهرت بجلاء مدى المحبة التي يحملها الشعب المصري لرسول الله، ومدى حرصه على صون مقامه الكريم من أي إساءة.

واختتمت الوزارة بيانها ، بالتأكيد على أن مستجدات التحقيق سيتم الإعلان عنها في حينها، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز يمس الثوابت الدينية أو الجناب النبوي الشريف، مع استمرار الجهود لضبط الأداء الدعوي، والحفاظ على قدسية بيوت الله.
 

الأزهر المولد النبوي الاحتفال بالمولد النبوي عباس شومان تحريم المولد النبوي

