قبل بداية العام الدراسي.. خبير تنمية بشرية يقدم نصائح هامة للطلاب والأسر المصرية

أكد الدكتور طارق الياس، خبير التنمية البشرية أن فكرة عودة المدارس ليس لها علاقة بالتأهيل، خاصة أن الأسرة المصرية تواجه أعباء في بداية العام الدراسي منها الاستيقاظ مبكرا والتجهيزات وغيرها.

وقال طارق إلياس، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهاد سمير”، أنه لا بد من إقناع نفسنا بأن العام الدراسي يأتي في توقيت معين، مؤكدا أنه ينبغي بداية من شهر سبتمبر أن يتم تأهيل الطفل والطالب للعام الدراسي.

وتابع خبير التنمية البشرية، أن التأهيل يأتي بداية من النوم مبكرا بشكل تدريجي حتى يعتاد على الموعد المحدد لبداية العام الدراسي

والنوم يكون بداية من الساعة 11 مساءا، إضافة إلى القراءة بدلا من استخدام الهاتف المحمول ولكن دون إعطاء الطفل إيجاء بأنه يتم التجهيز للعام الدراسي.