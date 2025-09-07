دعوة عمالية للمنظمات والنقابات الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها عن استنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف النيل من القضية الفلسطينية أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وحقوقه المشروعة.

وأكدت النقابة، أن العاملين في قطاع النقل والمواصلات في مصر يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والدولة المصرية في موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها لأي محاولات لتصفية هذه القضية العادلة أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، تحت أي مسمى أو ذريعة.

ودعت النقابة المجتمع الدولي ومنظمات العمل والنقابات العمالية حول العالم إلى التضامن الفعّال مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات المتكررة، والعمل على وقف العدوان، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت النقابة على أن أي محاولات لفرض التهجير أو التطهير العرقي لن تُسقط الحق التاريخي للشعب الفلسطيني، وأن وحدة العمال حول العالم هي قوة حقيقية لدعم الشعوب المظلومة وتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان.