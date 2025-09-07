قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعوة عمالية للمنظمات والنقابات الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

أطفال من غزة يبكون قتل ذويهم على يد الاحتلال
أطفال من غزة يبكون قتل ذويهم على يد الاحتلال
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها عن استنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف النيل من القضية الفلسطينية أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وحقوقه المشروعة.

وأكدت النقابة، أن العاملين في قطاع النقل والمواصلات في مصر يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والدولة المصرية في موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ورفضها لأي محاولات لتصفية هذه القضية العادلة أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، تحت أي مسمى أو ذريعة.

ودعت النقابة المجتمع الدولي ومنظمات العمل والنقابات العمالية حول العالم إلى التضامن الفعّال مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات المتكررة، والعمل على وقف العدوان، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت النقابة على أن أي محاولات لفرض التهجير أو التطهير العرقي لن تُسقط الحق التاريخي للشعب الفلسطيني، وأن وحدة العمال حول العالم هي قوة حقيقية لدعم الشعوب المظلومة وتعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان.

النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات رئيس الوزراء الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين قطاع غزة معبر رفح القضية الفلسطينية التهجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

سعر الذهب

سعر أغلي عيار ذهب اليوم 7-9-2025

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

المومياوات

موقع أجنبي يعيد بناء وجوه المصريين القدماء.. إخناتون مفاجأة| صور

درة

كاجوال لافت .. درة تبهر متابعيها بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

تكيس المبايض

من مطبخك .. مشروب سحري يعالج تكيس المبايض

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد