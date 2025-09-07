برلمانية: نحتاج أنماطا مختلفة من السياحة فى مصر

قالت النائبة أماني الشعولي ، أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أننا فى حاجة إلى فتح أنواع مختلفة من السياحة فى مصر ، لكى نصل إلى المستهدف وهو جذب 30 مليون سائح فى مصر.

وأضافت الشعولي في تصريحات لـ"صدى البلد": يجب أن نظهر للعالم كله أن مصر لا تعتمد على نوع واحد من السياحة متمثلة فى سياحة الآثار ، ولكننا لدينا أيضا سياحة دينية مثل مسار العائلة المقدسة وزيارة مساجد آل البيت وسياحة علاجية فى سيوة ، نستطيع أن نجذب من خلالهم أكثر من 30 مليون سائح إلى مصر.

وأشارت أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إلى أن الإتجاه نحو أنواع جديدة من السياحة ، يأتي فى ضوء توجيهات الدولة لكى تكون السياحة رقم واحد فى مصر وأن تكون هي المصدر الأساسي للعملة الصعبة.

قال فارس حسني ،أمين عام نقابة السياحيين مصر ، إنه التحديات والتغييرات الجيوسياسية بالمنطقة تستعد مصر لافتتاح اكبر متحف في العالم المتحف المصري الكبير .

و اجتمع حمدي عز النقيب العام للسياحيين مصر في اجتماعه الشهري بمجلس إدارته بتوجيه الاستعدادات اللازمة واللجان النوعية والفرعية وممثلين النقابة المهنية للسياحيين مصر بالدول العربية والإفريقية والأجنبية أيضا عبر المنصات الرقمية والفيديو كنفرانس بالتواصل مع الجالية المصرية بالخارج لترويج وتنشيط السياحة في من خلال إطلاق مبادرة " انت مصر".

مبادرة انت مصر

من ناحية أخرى تواصل الممثل المصري في ليتوانيا بالتنسيق مع الجالية المصرية بالدول الأوروبية من خلال برامج متعددة سياحيه لإظهار جمال المتحف المصري الكبير ووجه عز النقيب العام للسياحيين بممثلي النقابة المهنية للسياحيين لدعم قطاع السياحة في مصر وخلف القيادة السياسية والتنفيذية بقيادة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وقال عماد حمدي الشماع عضو مجلس إدارة نقابة السياحيين مصر أن هناك خطط وبرامج ترويجية عالمية لإظهار جمال مصر من خلال 43 متحف أثري وسياحي 2160 موقع أثري و30 محمية طبيعية وأيضا انتظار اختيار شعار اليوم العالمي للسياحة تزامناً لهذا الشهر والحث علي الارتقاء بمستوى الخدمات واستقبال السائحين الأجانب لمصر.