قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية
وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن
مايكروسوفت تحذر: الإنترنت في خطر بعد انقطاع كابلات البحر الأحمر
طائرة مسيرة حوثية تضرب مطار رامون الإسرائيلي.. وتل أبيب تغلق المجال الجوي
مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية
هروب نسناس من رجل أعمال في المعادي وفتاة تتصل بالنجدة
طارق ابو العينين رئيسا لبعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة.. مظاهرة حاشدة أمام السفارة الإسرائيلية بمدريد
اعترافات إسرائيلية بفشل الحسم العسكري في غزة وتصاعد الانتقادات الداخلية
زلزال يضرب غرب تركيا يثير الذعر بين السكان دون وقوع إصابات
صدمة في واشنطن.. ترامب كان مخبرا سريا لـ FBI في قضية إبستين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية في إزالة 41 حالة تعدي على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، شملت نطاق 8 مراكز بالمحافظة (ساحل سليم، الغنايم، البداري، منفلوط، الفتح، صدفا، القوصية، أسيوط)، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.

وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 للإزالات، التي تنفذها الدولة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 41 حالة تعدي على أراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أن الإزالات، التي تمت بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة وبمشاركة مديرية الأمن، شملت مساحات بلغت 1836 مترًا مربعًا مباني، و8 قراريط وسهمًا من الأراضي الزراعية.

وأضاف المحافظ أن الحملات جرت باستخدام معدات المراكز والأحياء، حيث تنوعت الإزالات ما بين أملاك دولة، وأراضي زراعية، ومتغيرات مكانية. 

ففي مركز ساحل سليم أزيلت حالة تعدي على أملاك دولة تابعة لمحمية الوادي الأسيوطي، بينما شهد مركز الغنايم تنفيذ 8 حالات تعدي بينها 7 حالات إزالة فورية لمتغيرات مكانية.

 كما تمت إزالة تعديات أخرى في مراكز البداري، منفلوط، الفتح، صدفا، والقوصية، إلى جانب 4 حالات تعدي بمركز أسيوط، وحالتين بحي شرق، وحالتين بحي غرب متغيرات مكانية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى، مشددًا على التزام جميع الأجهزة التنفيذية بتطبيق القانون بكل حزم، مشيرًا إلى أن استرداد أراضي الدولة حق أصيل لا تنازل عنه، موضحًا أن الموجة 27 للإزالات تشمل ثلاث مراحل؛ بدأت الأولى في 9 حتى 22 أغسطس الماضي، فيما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تعقبها المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن 114، أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.

أسيوط إزالة 41 حالة تعدي أراضٍ زراعية أملاك دولة الموجة الـ27 للإزالات إزالة التعديات بأسيوط مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

لقاح روسي جديد لعلاج السرطان

أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل

ترشيحاتنا

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف؟.. الأزهر يجيب

الخسوف

فتاوى| ماذا تفعل عند خسوف القمر؟.. وهل الظاهرة من علامات الساعة؟.. وكيفية صلاتها بالمنزل

الصلاة

صل صلاة مودع .. عالم أزهري يوضح المقصود من الحديث

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

فيديو

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

ايمان عبد اللطيف

موعدها وأماكن إقامتها .. الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف اليوم

عمرو سماكة

زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد