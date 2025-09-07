إزالة 41 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية في إزالة 41 حالة تعدي على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، شملت نطاق 8 مراكز بالمحافظة (ساحل سليم، الغنايم، البداري، منفلوط، الفتح، صدفا، القوصية، أسيوط)، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.

وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ27 للإزالات، التي تنفذها الدولة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة 41 حالة تعدي على أراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أن الإزالات، التي تمت بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة وبمشاركة مديرية الأمن، شملت مساحات بلغت 1836 مترًا مربعًا مباني، و8 قراريط وسهمًا من الأراضي الزراعية.

وأضاف المحافظ أن الحملات جرت باستخدام معدات المراكز والأحياء، حيث تنوعت الإزالات ما بين أملاك دولة، وأراضي زراعية، ومتغيرات مكانية.

ففي مركز ساحل سليم أزيلت حالة تعدي على أملاك دولة تابعة لمحمية الوادي الأسيوطي، بينما شهد مركز الغنايم تنفيذ 8 حالات تعدي بينها 7 حالات إزالة فورية لمتغيرات مكانية.

كما تمت إزالة تعديات أخرى في مراكز البداري، منفلوط، الفتح، صدفا، والقوصية، إلى جانب 4 حالات تعدي بمركز أسيوط، وحالتين بحي شرق، وحالتين بحي غرب متغيرات مكانية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى، مشددًا على التزام جميع الأجهزة التنفيذية بتطبيق القانون بكل حزم، مشيرًا إلى أن استرداد أراضي الدولة حق أصيل لا تنازل عنه، موضحًا أن الموجة 27 للإزالات تشمل ثلاث مراحل؛ بدأت الأولى في 9 حتى 22 أغسطس الماضي، فيما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تعقبها المرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار الساعة عبر الخط الساخن 114، أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، إضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528.