نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025
مستشار رئيس الجمهورية يتفقد استديو نجيب محفوظ خلال زيارته مبنى الإذاعة والتليفزيون
القطار الـ13 ينطلق من القاهرة لإعادة السودانيين إلى بلادهم ضمن الرحلات المجانية | فيديو وصور
إصابات خطيرة في حادث على طريق بورسعيد دمياط الدولي
لأول مرة منذ عقد.. وزير الدفاع الياباني يزور كوريا الجنوبية
شعبة الذهب : ارتفاع المعدن النفيس 3.8% خلال أسبوع بواقع 180 جنيهاً
شوبير: الأهلي أغلق ملف التجديدات.. وتريزيجيه لا يستحق هذا الهجوم
سرقة شقة أحمد النادري لاعب البنك الأهلي بالمحلة وأمن الغربية يفحص
220 فنانا يرسمون لوحة وطنية في أوبريت افتتاح أولمبياد الشركات | شاهد
مركز المعلومات يرصد اتجاهات الرأي العالمي: مخاوف من حرب عالمية ثالثة ورفض متصاعد للأسلحة النووية
انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" رغم العراقيل الإسرائيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البرلمان الإيراني يعقد جلسة لبحث الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

يعقد البرلمان الإيراني اليوم الأحد جلسة طارئة لبحث خيارات الرد على التحركات الأوروبية الرامية إلى تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، بما في ذلك احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT).

وأعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى، علي رضا سليمي، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ستقدم تقريرًا مفصلًا خلال الجلسة حول الإجراءات المقترحة للرد على مواقف الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا).

وأشار سليمي إلى أن خيار الانسحاب من المعاهدة سيكون مطروحًا للنقاش، مؤكدا أن مجلس صيانة الدستور سيشارك في الجلسة العلنية بهدف المصادقة السريعة على أي قرارات يتم اتخاذها، تمهيدًا لتطبيقها على الفور.

مواجهة الضغوط الغربية

وأكد المسؤول البرلماني أن البرلمان الإيراني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، عازم على اتخاذ خطوات حازمة في مواجهة الضغوط الغربية، مشددًا على أن إيران لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها الوطنية، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التطورات على خلفية إعلان الترويكا الأوروبية نيتها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لتفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات"، المعروفة بـ"سناب باك"، ما لم تمتثل طهران لمطالب تتعلق ببرنامجها النووي، ومنها السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى ثلاث منشآت استهدفت بقصف أمريكي في يونيو الماضي، بالإضافة إلى تقديم توضيحات بشأن نحو 400 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.

