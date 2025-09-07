قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مديرية تعليم الجيزة ترسم البهجة على وجوه الطلاب بأكبر معرض مدرسي مجاني

السكرتير العام لمحافظة الجيزة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
أحمد زهران  
عدسة : عمر خالد

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في أجواء يغمرها الدفء الإنساني، أضخم معرض مجاني للزي المدرسي والأدوات الدراسية لأبناء المحافظة من الطلاب الأكثر احتياجاً، في مبادرة تعكس روح التكافل وتؤكد أن التعليم رسالة إنسانية قبل أن يكون مهمة أكاديمية.


افتتح المعرض محمد نور سكرتير عام محافظة الجيزة نائباً عن محافظ الجيزة، بحضور سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة،  والدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ومحمد فايز وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسهير عبدالرحمن وكيلة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، و محمد عبدالله وكيل نقابة المعلمين، والمستشار بدوي علام رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالجيزة، ورجل الأعمال صابر عمران، ومحمد أبو الفتوح عضو لجنة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ورجل الأعمال محمد بيومي، ورجل الأعمال محمود سلام.

وامتلأ المعرض بمشاهد مؤثرة؛ ضحكات الأطفال تتعالى وعيونهم تلمع بفرح صادق وهم يتسلمون زيهم المدرسي وأدواتهم الجديدة التي سترافقهم في بداية عام دراسي جديد. لحظات امتزجت فيها البراءة بالامتنان، لتشكل لوحة إنسانية بديعة تعكس قيم المجتمع المصري في احتضان أبنائه.

وأكد سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن المعرض جاء تنفيذاً لسياسات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم التي تهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للطلاب، وبرعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأوضح أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تضع رعاية الطلاب الأكثر احتجاجاً في مقدمة أولوياتها، باعتبارهم أبناءً أعزاء يستحقون الدعم والرعاية، مشيراً إلى أن التعليم لا يقتصر على تلقين المعارف فحسب، بل هو رسالة إنسانية تتكامل مع دور المجتمع في زرع الطمأنينة في نفوس أبنائه.

وأضاف عطية أن المديرية لن تدخر جهداً في تهيئة كافة الظروف التي تساعد هؤلاء الطلاب  على الاندماج في العملية التعليمية، موضحاً أن الابتسامة التي ارتسمت على وجوههم داخل المعرض هي أكبر دليل على نجاح المبادرة، ورسالة قوية بأن التعليم في مصر يفتح ذراعيه لكل أبنائه بلا استثناء.

وعبّر عدد من الطلاب عن مشاعرهم الصادقة تجاه هذه المبادرة، حيث قالت طالبة صغيرة: "لم أشعر بالاختلاف عن زميلاتي، اليوم أشعر أنني مثل الجميع." بينما أضاف طالب آخر: "زيي المدرسي الجديد أعطاني ثقة وفرحة كبيرة."

وأكدت المديرية أن أبوابها ستظل مفتوحة لكل ما يدعم أبناء الجيزة، مؤكدة أن الاستثمار في ابتسامة طفل هو أعظم استثمار في مستقبل الوطن.

