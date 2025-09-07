أخبار السيارات| تعرف على نيلز بوهلين مخترع حزام الأمان ثلاثي النقاط .. رام 1500 هيمي موديل 2026 البيك أب

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

تقدم فورد الأمريكية مجموعة كبيرة، من إصدارتها المتنوعة داخل السوق السعودي للسيارات، منها السيارة ايفرست موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع طرحها بسعر يبدأ من 138,347 ريال سعودي.

نيلز بوهلين مهندس ميكانيكي ومخترع سويدي، واشتهر بوهلين باختراعه لحزام الأمان ثلاثي النقاط في عام 1958، وهو اختراع أنقذ ملايين الأرواح وساهم بشكل كبير في سلامة السيارات.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كشفت رام عن طرازها الجديد رام 1500 هيمي موديل 2026، وتنتمي هيمي لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وبها واجه أكثر قوة وأناقة مع محرك بنزين، وتجمع بين الطابع العضلي الخشن والأناقة العصرية، وتنافس فورد F-150 وشيفروليه سيلفرادو.