منها أوبترا وأوكتافيا .. ماهي أحسن عربية مستعملة بـ400 ألف جنيه؟

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين سي 3، وسكودا أوكتافيا، وفيات بونتو ، ورينو لوجان، وشيفروليه أوبترا .

شيفروليه اوبترا موديل 2010

تستمد سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة شيفروليه اوبترا موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سكودا أوكتافيا موديل 2009

تنقل قوة سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2009 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 210 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تتوافر سيارة سكودا أوكتافيا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات بونتو موديل 2009

تمكنت سيارة فيات بونتو موديل 2009 من قطع مسافة 210 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة فيات بونتو موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل 275 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2013

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2013 باللون الرمادي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 222 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سعر سيارة رينو لوجان موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سيتروين سي 3 موديل 2008

تحصل سيارة سيتروين سي 3 موديل 2008 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 186 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة سيتروين سي 3 موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .