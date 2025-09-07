قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مصر خط المواجهة.. حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
إسراء صبري

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية، مضيفا أن مصر كانت في خط المواجهة للتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

 وأضاف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن مصر تواصل جهودها الإقليمية والدولية دعما للقضية الفلسطينية، متابعا: إسرائيل أصبحت دولة "منبوذة" بسبب جرائمها في قطاع غزة.

 ولفت إلى أن هناك ضرورة لفرض عقوبات على إسرائيل لما تقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا: نعول على الشعب الفلسطيني وإيمانه بعدالة قضيته وعلى عمقنا العربي والإسلامي.

 وأكد  أن تهجير الشعب الفلسطيني ليس خيارا على أجندة  أي فلسطيني وخيارنا الصمود والبقاء على الأرض.

واستقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، لبحث تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

استعرض الوزير عبد العاطى جهود مصر لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة على صعيد تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على رفض مصر القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وجرائم الإبادة واستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني. وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية قبول إسرائيل بمقترح وقف إطلاق النار من قبل الوسطاء في مصر وقطر، والذي يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الاوسط، وذلك حتى يتسنى البدء في خطوات إعادة إعمار قطاع غزة بدءاً بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر واعادة الإعمار المقرر عقده بمصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أدان الوزير عبد العاطى المخطط الاستيطاني الإسرائيلي بمنطقة E1 بالضفة الغربية، والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة ومنها مصادرة الأراضي وحملات الترهيب التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني. كما تناول الجانبان سبل حشد الدعم الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى المخرجات المتوقعة للمؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجارى، حيث أكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

