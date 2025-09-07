قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من 7 إلى 12 ألف جنيه شهريًا.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب |تفاصيل
«عيد ميلاد سعيد» على أعتاب العالمية.. طارق الشناوي يكشف كواليس الاختيار
بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه
هل الحسد يقــ.ـتل المحسود؟.. الإفتاء تحسم الجدل
انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص
قبل لقاء بوركينا فاسو| المنتخب يُجري تعديلات مُفاجئة بوسط الملعب والوزير يُودّع البعثة في المطار.. صور
لبنى عبد العزيز: الإذاعة المصرية كانت منبرًا عالميًا.. والكونجرس جاء للقاهرة ليتعلم منها
سر شغفها بالقراءة والكتابة.. لبنى عبدالعزيز تروي كيف غرس والدها حب الأدب في قلبها
استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر استهداف خيمتي نازحين في حي الرمال بغزة
جنات تكشف أسرار ألبومها الجديد «ألوم علي مين»: يُشبهني.. وتربيتي كانت على أغاني الزمن الجميل |شاهد
رسالة مؤثرة من مفيدة شيحة لنفسها في عيد ميلادها الـ54: «حافظت على كرامتي وحققت كل أحلامي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الذهب الرقمي يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا

"الذهب الرقمي" يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا
"الذهب الرقمي" يهدد سوق المعدن النفيس في بريطانيا
أ ش أ

أطلق مجلس الذهب العالمي- وهو الهيئة التجارية الممثلة لصناعة الذهب- مقترحا لرقمنة المعدن النفيس في سوق لندن، البالغ حجمه نحو 930 مليار دولار، عبر طرح رموز رقمية جديدة تعرف باسم "فوائد الذهب المجمعة" مدعومة بسبائك ذهبية محفوظة في خزائن العاصمة البريطانية.

وقال رئيس هيكل السوق والابتكار العالمي بالمجلس مايك أوزوين، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية، إن هذه الرموز القابلة للتداول تمنح المشاركين في السوق ملكية قانونية قابلة للتنفيذ للذهب المخزن، كما ستتيح للمستثمرين شراء أجزاء من سبائك الـ 400 أوقية للمرة الأولى.

وأضاف أوزوين "هذه وسيلة للدخول إلى السوق والاحتفاظ بتمثيل رقمي للذهب مع ضمان قانوني كامل وثقة تامة بأن المعدن موجود بالفعل"، موضحا أن استخدام الرموز لن يقتصر على الاستثمار بل سيمتد ليشمل توظيف الذهب كضمان مالي، وهو ما سيزيد من المشاركة في السوق مع فتح استخدامات جديدة.

وحتى الآن، يعتمد تداول الذهب على طريقتين؛ الذهب المخصص حيث يمتلك المستثمر سبائك أو عملات محددة، والذهب غير المخصص وهو الشكل الأكثر شيوعا عالميا، ويمنح المستثمر حقا في كمية معينة من الذهب دون ملكية محددة، ما يعرّضه لمخاطر مرتبطة بالمؤسسة الحافظة.

وأشار أوزوين إلى أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو إضفاء "قابلية التنقل" على الذهب ليُستخدم كضمان مالي بنفس سهولة السندات الرقمية أو النقد، لكن رغم أن الذهب المخصص مقبول بالفعل كضمان مالي، فإن صعوبة نقل السبائك فعليا بين الخزائن جعلت البنوك والمؤسسات تفضل السندات أو النقد بدلا منه.

وأوضح أوزوين أن المرحلة الأولى ستركز على استخدام الرموز كضمان مالي، لكن نطاقها قد يمتد لاحقا ليجعل سوق الذهب أكثر انفتاحا، بل وربما تُستخدم هذه الرموز يوما ما كآلية لتسوية عقود الذهب الآجلة.

وأظهرت بيانات المجلس أن سوق "لندن لوكو"، الذي يشير إلى السبائك المخزنة فعليا في العاصمة البريطانية، بلغ حجمه 8776 طنا من الذهب بقيمة 927.5 مليار دولار حتى 30 يونيو، ويجري فيه تسوية نحو 20 مليون أوقية يوميا، لكن الرؤية التي طرحها المجلس للذهب الرقمي تتجاوز السوق البريطانية مع طموح لتوسيع التجربة إلى الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق العالمية.

ورغم الطموحات، يرى بعض المحللين أن استجابة السوق قد تكون فاترة أو سلبية، حيث قال خبير الاستثمار روس مولد، إن حماس المجلس مرتبط بمحاولته الحفاظ على مكانة الذهب في عالم تزداد فيه جاذبية العملات المشفرة والعملات المستقرة، مضيفا "لكن المتحمسين التقليديين للذهب قد لا يهتمون، أو لا يرون جدوى من ذلك، وربما يقلقون".

وذكر مولد أن جاذبية الذهب بالنسبة لهؤلاء تكمن في كونه أصلا ملموسا يزداد عرضه ببطء، على عكس المعروض النقدي الذي يمكن ضخه بسرعة، مشيرا إلى أن هؤلاء يسعون لتجنب "التعقيد المالي، والغموض، والرافعة المالية" التي غالبا ما تكون سببا للأزمات الاقتصادية التي تدفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.

مجلس الذهب العالمي الهيئة التجارية الممثلة لصناعة الذهب العاصمة البريطانية هيكل السوق والابتكار العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

خسوف القمر

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

مدبولى

مدبولي: رفاهية المواطن أولوية قبل الأرقام الاقتصادية

مسجد السيدة زينب

إمام مسجد السيدة زينب: 3 أنواع من الخسوف تحدث قبل قيام الساعة.. فيديو

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة

صلاة الخسوف

موعد صلاة الخسوف اليوم الأحد.. اعرف كيفية أدائها

اجازة 6 اكتوبر

قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025

ترشيحاتنا

اسعاف

مصرع شخص لتناوله مبيدا حشريا في ظروف غامضة بأسوان

اسعاف ارشيفية

مصرع شاب لاصطدام قطار به أثناء عبور شريط السكة الحديد بأسوان

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. ضبط 3 أشخاص وطفل لتعاطيهم مخدر البودر فى الشارع

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد