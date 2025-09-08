سيف زاهر: الخطيب يجهز مفاجأة لجماهير الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، آخر تطورات ملف مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، الجديد، بعد توجيه الشكر لـ خوسيه ريبيرو، وتعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني.

وقال سيف زاهر في تصريحات إعلامية عبر شاشة “أون سبورت”: "ملف المدير الفني للأهلي؟ الكابتن محمود الخطيب يتولىي الملف بشكل شخصي، وعاوز يجيب مدير فني كبير".

وأشار: “سيرجيو كونسيساو مدرب يوفنتوس السابق كان عاوز 8 ملايين يورو ويجيب معاه 6 مساعدين، وده اللي عطّل المفاوضات معاه. كما أن باولو بونتي مدرب منتخب الإمارات السابق، كان في كلام عليه”.

وأشار: “الكابتن الخطيب بيجهز لمفاجأة كبيرة بخصوص المدرب، علشان هو شايف إنه جايب صفقات كبيرة وأسماء تقيلة فلازم يجيب مدرب كبير وليه اسم، وعلشان كدة رفع سقف الراتب تقريبا للضعف”.