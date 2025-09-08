مدرب وادي دجلة: قادرون على هزيمة الأهلي مثل الزمالك

أكد محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن فريقه يمتلك الإمكانيات والطموح لتحقيق الفوز على الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، كما فعل سابقًا أمام الزمالك.

وقال الشيخ، في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو مع الإعلامية سهام صالح على قناة “ON”: "نبدأ مرحلة استعداد جديدة للموسم، ونعتبر أن ما فات أصبح خلفنا. لم نبدأ التفكير في مواجهة الأهلي بعد، لكن لدينا هوية واضحة، ولماذا لا نحقق الفوز؟ لقد انتصرنا على الزمالك، وقادرون على تكرار ذلك أمام الأهلي".

وأضاف: "مواجهة الزمالك كانت تجربة قوية، خاصة مع الحضور الجماهيري المرعب. أتعلم أشياء جديدة، وأحاول نقل هذه الخبرات للاعبين، خصوصًا في الاستعداد لمواجهة فرق جماهيرية كبيرة مثل الأهلي".

وتابع المدير الفني الشاب: "أنا لا أنتمي للأهلي أو الزمالك، وأرى أن هناك نظرة جديدة للمدربين الشباب في الدوري المصري، وأتمنى أن أمثل إضافة قوية للتدريب المحلي، بل وأتطلع إلى التدريب في أوروبا في المستقبل".



واختتم الشيخ حديثه بالتأكيد على أن وادي دجلة سيظهر بصورة مميزة هذا الموسم، بفضل مشروع واضح ورؤية فنية طموحة تستهدف المنافسة على مراكز متقدمة في جدول الدوري.

