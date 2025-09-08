“نقل الكهرباء” توقع عقدًا جديدًا لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة

وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قطاع نقل الطاقة.

ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات لجميع المهمات وشد الموصلات والسلك الأرضي ذو الألياف الضوئية (OPGW) وملحقاتها، إضافةً إلى إجراء الاختبارات اللازمة وإطلاق التيار لربط محطة العاشر ٥٠٠ علي جهد ٥٠٠ك.ف

ويتضمن المشروع ربط محطة محولات العاشر ٥٠٠ علي الجهد ٥٠٠ك.ف من خلال:

• فتح الخط الهوائي المفرد الدائرة ثلاثي الموصل (بدر/أبو زعبل )– (دخول/خروج) بطول 12 كم.

• فتح الخط الهوائي المفرد الدائرة ثلاثي الموصل (أبو زعبل/S1 )– (دخول/خروج) بطول 12 كم.

ويهدف المشروع إلى توفير التغذية الكهربائية للأحمال المتزايدة بمنطقة كهرباء القناة، بما يسهم في تعزيز كفاءة واعتمادية الشبكة القومية الموحدة، وذلك تماشيًا مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر فقط من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذا لتعليمات الدكتور محمود عصمت لمواكبة توجهات الدولة نحو تطوير قطاع الكهرباء وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن استقرار الخدمة ورفع كفاءة الشبكة القومية.