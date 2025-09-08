قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للمتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
أسهل طريقة لدفع فاتور الغاز
سعر الدولار اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالب بإنهاء المذبـ.حة الإسرائيلية بغزة
اللجنة العربية الإسلامية: نرفض تهجير الفلسطينيين تحت أي ذرائع أو مسميات
وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية: نرفض التصريحات الإسرائيلية بشأن التهجير
عمر فرج وشقيقه في قبضة الأمن.. فيديوهات خادشة تضعهما خلف القضبان
ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع
حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة .. دار الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ننشر أقوال ضابط الرقابة الإدارية في ضبط مدير جمارك حقق 17 مليون جنيه كسبا غير مشروع

أرشيفية
أرشيفية
إسلام دياب

أكد ضابط الرقابة الإدارية أن تحرياته أسفرت عن تضخم ثروة مدير عام بمصلحة الجمارك بطريق غير مشروع باستغلاله طبيعة عمله و أعمال وظيفته واختصاصه كمدير عام الادارة العامة للشئون الجمركية وحصوله على منافع مادية وهدايا عينية وامتلاكه العديد من العقارات والمنقولات باسمه هو وزوجته وابنائه القصر بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة وان تلك الممتلكات هي نتاج استغلال المتهم الأعمال وظيفته كمدير عام الادارة العامة للشئون الجمركية والتي تتيح له استغلالها.

وقرر الشاهد أنه قد تم ضبط المتهم بناء علي اذن من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ ۲۰۲۱/۲/۱ عن واقعة طلب المتهم المبالغ مالية علي سبيل الرشوة وتحرر عن ذلك القضية رقم ٩٩٩ لسنة ۲۰٢٣ حصر امن الدولة العليا ، وأنه بتفتيش مسكن المتهم حال ضبطه عثر بداخله علي مبلغ ٦۰۲,۳۰۰ الف جنيه وعثر علي الأوراق والمستندات الخاصة بالعقارات والمنقولات المملوكة له والمذكور بيانها في التحريات وبذلك يكون المتحري عنه قد حقق لنفسه كسب غير مشروع نتيجة ارتكابه سلوك مخالف لنص عقابي واتهامه في القضية رقم ۹۹۹ لسنة ۲۰۲۲ عصر امن الدولة العليا عن وقائع طلب رشوة ، بالإضافة الي قيامه باستغلال اعمال وظيفته ووجود تضخم وزيادة في عناصر ذمته المالية بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

ضابط الرقابة الإدارية مدير عام بمصلحة الجمارك الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

الفنان كريم مغاوري

تفاصيل عملية استغرقت 6 ساعات للفنان كريم مغاوري .. ورسالة مؤثرة لوالده |خاص

ترشيحاتنا

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس صلوت القداس الإلهي لرعية ميانمار

محميات جنوب سيناء

تكثيف أعمال المتابعة والرصد للحفاظ على الموارد الطبيعية بالمحميات

وزير التعليم العالي

بروتوكول تعاون بين "تطوير التعليم" و"صندوق الاستشارات والبحوث الفنية".. كيف يغير مستقبل التعليم الفني وريادة الأعمال في مصر؟

بالصور

منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بإطلالة غير متوقعة.. 4 أبراج تنتظرها مفاجأة مالية.. فوائد الثوم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب
تقنية وضع الكلب

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة
الثوم النئ..السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

فيديو

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد