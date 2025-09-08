قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أبو هميلة: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية محطة استراتيجية في مسار الإصلاح

اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب
اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب
حسن رضوان

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بإطلاق الحكومة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ، مؤكدا أنها تمثل محطة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن السردية الوطنية تشتمل على محاور استراتيجية للتحديات الاقتصادية الراهنة وكيفية معالجتها والتعامل معها خلال الفترة المقبلة .

وأشاد أبو هميلة في بيان له إلى طرح الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للحوار المجتمعي على الموقع الإلكتروني لمدة شهرين ودعوة خبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري لتقديم آرائهم ومقترحاتهم، موضحا أن السردية الوطنية تقوم على أساس فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي وهي تعد أهم استراتيجيات تنمية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الحكومة تركز خلال على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام،  من أجل تعميق الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري .

وأضاف أبو هميلة، أن أهم أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تتمثل في دعم النمو وتوفير فرص العمل، وذلك عن طريق تحفيز مشاركة القطاع الخاص عبر عدد من المحاور الأساسية أولها ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الراهنة، إضافة إلى إعادة تحديد وتعريف دور الدولة في الاقتصاد ليفتح المجال بشكل أوسع وأكبر أمام القطاع الخاص، إضافة إلى إعادة توجيه النشاط الاقتصادي إلى القطاعات ذات القيمة المضافة القابلة للتصدير، وذلك من أجل إحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي المصري لتعزيز قدرته التنافسية .

تابع أبو هميلة، أن السردية الوطنية تم إعدادها بالتنسيق والتكامل بين الوزارات المختلفة، كما أنها تتسق مع رؤية مصر 2030، من أجل تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته على المنافسة وفتح آفاقا جديدة للتصنيع والإنتاج والتصدير، وتعزيز بيئة الاستثمار، موضحا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي أظهرت خلال الفترة الماضية نموا في الإنتاج الصناعي ومشاركة أوسع من القطاع الخاص، موضحا أن الصناعة تمثل قاطرة النمو والتصدير، خاصة مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل قاطرة التنمية لأي اقتصاد .

الحكومة اللواء محمد صلاح أبو هميلة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الإصلاح الاقتصادي النمو الاقتصادي

