متابعة مكثفة لجاهزية مدارس الإسماعيلية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

اجري فريق مكتب متابعة محافظة الاسماعيلية جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المدارس بمراكز فايد والقنطرة غرب والتل الكبير والقصاصين وأبوصوير ومنطقة المستقبل، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة متابعة مستوى الجاهزية داخل المدارس من حيث أعمال الصيانة والتجهيزات وحالة الأثاث المدرسي والمعامل وغرف الأنشطة والوسائل التعليمية، فضلًا عن النظافة العامة والمرافق وأعمال الأمن والسلامة، إلى جانب توافر الكتب الدراسية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

ومن المقرر أن تستكمل الجولة غدًا بمدارس مركز ومدينة الإسماعيلية وأحياء أول وثان وثالث، لمتابعة الجاهزية النهائية، فضلًا عن التأكد من استعداد الأجهزة التنفيذية لموسم الأمطار والشتاء، من خلال خطط الطوارئ التي أعدتها المراكز والمدن واستعداد الحملة الميكانيكية لمواجهة أي طارئ بشكل فوري.