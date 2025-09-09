قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
وزير دفاع إسرائيل: أمرت بهدم المباني غير المرخصة في قرى عملية القدس وسحب 750 رخصة
الأهلي يتحرك لضم مهاجم أجنبي في الشتاء لتعويض رحيل وسام أبو علي
الاتحاد المصري: منتخبنا الوطني ضيف على بوركينا فاسو لحسم بطاقة التأهل المونديالي الرابعة
اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف بين العيارات المختلفة، ما يتيح للمستثمرين والمتعاملين خيارات متنوعة حسب احتياجاتهم.

أسعار الذهب

أسعار الذهب حسب العيار:

عيار 24: 431.53 درهم إماراتي للجرام

عيار 22: 395.57 درهم إماراتي للجرام

عيار 21: 377.59 درهم إماراتي للجرام

عيار 18: 323.65 درهم إماراتي للجرام

عيار 14: 251.37 درهم إماراتي للجرام

عيار 12: درهم إماراتي للجرام

عيار 10: 174.90 درهم إماراتي للجرام

عيار 9: 157.86 درهم إماراتي للجرام


أسعار السبائك الذهبية (عيار 24):

سبيكة 1 جرام: 431.53  درهم إماراتي

سبيكة 2.5 جرام: 1,078.83 درهم إماراتي

سبيكة 5 جرام: 2,157.65 درهم إماراتي

سبيكة 8 جرام: 3,452.24 درهم إماراتي

سبيكة 10 جرام: 4.315.30 درهم إماراتي

سبيكة 20 جرام: 8,630.61 درهم إماراتي

سبيكة 30 جرام: 12,945.91 درهم إماراتي

سبيكة 40 جرام: 17,261.22 درهم إماراتي

سبيكة 50 جرام: 21,576.52 درهم إماراتي

سبيكة 100 جرام: 43,153.04 درهم إماراتي

سبيكة 1 كيلو (1000 جرام): 431,530.40 درهم إماراتي

مشغولات ذهبية


أسعار أونصة الذهب (عيار 24):

سعر البيع: 13,422.29 درهم إماراتي

سعر الشراء: 13,425.96 درهم إماراتي


أسعار الجنيه الذهب:

عيار 21 (8 جرام): 2,916.55 درهم إماراتي

عيار 22 (8 جرام): 3,055.43 درهم إماراتي

عيار 24 (8 جرام): 3,333.20 درهم إماراتي


ملاحظات السوق:

تُعتبر السبائك الذهبية من الخيارات الاستثمارية المفضلة لدى العديد من الأفراد نظرًا لثبات قيمتها على المدى الطويل.

تختلف أسعار السبائك حسب الوزن والعيار، ما يتيح للمستثمرين اختيار الأنسب لهم.

يُنصح بالتحقق من الأسعار لدى البائعين المحليين، حيث قد تختلف الأسعار بناءً على الرسوم الإضافية أو العروض الخاصة.

