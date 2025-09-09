شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تفاوت طفيف بين العيارات المختلفة، ما يتيح للمستثمرين والمتعاملين خيارات متنوعة حسب احتياجاتهم.

أسعار الذهب حسب العيار:

عيار 24: 431.53 درهم إماراتي للجرام

عيار 22: 395.57 درهم إماراتي للجرام

عيار 21: 377.59 درهم إماراتي للجرام

عيار 18: 323.65 درهم إماراتي للجرام

عيار 14: 251.37 درهم إماراتي للجرام

عيار 12: درهم إماراتي للجرام

عيار 10: 174.90 درهم إماراتي للجرام

عيار 9: 157.86 درهم إماراتي للجرام



أسعار السبائك الذهبية (عيار 24):

سبيكة 1 جرام: 431.53 درهم إماراتي

سبيكة 2.5 جرام: 1,078.83 درهم إماراتي

سبيكة 5 جرام: 2,157.65 درهم إماراتي

سبيكة 8 جرام: 3,452.24 درهم إماراتي

سبيكة 10 جرام: 4.315.30 درهم إماراتي

سبيكة 20 جرام: 8,630.61 درهم إماراتي

سبيكة 30 جرام: 12,945.91 درهم إماراتي

سبيكة 40 جرام: 17,261.22 درهم إماراتي

سبيكة 50 جرام: 21,576.52 درهم إماراتي

سبيكة 100 جرام: 43,153.04 درهم إماراتي

سبيكة 1 كيلو (1000 جرام): 431,530.40 درهم إماراتي



أسعار أونصة الذهب (عيار 24):

سعر البيع: 13,422.29 درهم إماراتي

سعر الشراء: 13,425.96 درهم إماراتي



أسعار الجنيه الذهب:

عيار 21 (8 جرام): 2,916.55 درهم إماراتي

عيار 22 (8 جرام): 3,055.43 درهم إماراتي

عيار 24 (8 جرام): 3,333.20 درهم إماراتي



ملاحظات السوق:

تُعتبر السبائك الذهبية من الخيارات الاستثمارية المفضلة لدى العديد من الأفراد نظرًا لثبات قيمتها على المدى الطويل.

تختلف أسعار السبائك حسب الوزن والعيار، ما يتيح للمستثمرين اختيار الأنسب لهم.

يُنصح بالتحقق من الأسعار لدى البائعين المحليين، حيث قد تختلف الأسعار بناءً على الرسوم الإضافية أو العروض الخاصة.