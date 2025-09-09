بعد قليل.. نظر استئناف ابن الفنان محمد رمضان على إيداعه دار رعاية

تنظر بعد قليل، محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع إبن الفنان محمد رمضان، على حكم تأييد حكم أول درجة، بإيداعه في إحدى دور الرعاية، لاتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادى نيو جيزة.

وشهدت الجلسات الماضية تقدم دفاع الطفل المعتدى عليه من نجل محمد رمضان بإقرار بالصلح إلى هيئة المحكمة، وقررت المحكمة تأييد حكم الإيداع داخل دار رعاية.

وتقدم دفاع ضحية نجل الفنان محمد رمضان بإقرار التصالح لهيئة المحكمة في واقعة اتهام نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي عليه داخل نادي نيو جيزة، بعدما تصالح الطرفان خلال جلسة ودية.

وحددت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، جلسة 15 مايو الماضى، لنظر القضية ومناقشة نجل محمد رمضان حول الواقعة، إلا أنه تغيب عن حضور الجلسة، حيث أكد دفاعه أن الطفل حالته الصحية لا تسمح بحضوره، بعد إصابته بوعكة صحية فور معرفته بالجلسة.

وقضت المحكمة فى ذات الجلسة بحكم غيابى بإيداع نجل الفنان محمد رمضان فى إحدى دور الرعاية التأديبية.