هل يجوز الضحك أو المشاركة في فيديوهات التنمر أو السخرية من الآخرين؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من محمد أبو العزم من محافظة دمياط حول مدى جواز الضحك على فيديو يحتوي على تنمر أو سخرية من الآخرين، مؤكدًا أن التنمر والتهكم والاستهزاء حرام شرعًا.

وأوضح خلال فتوى له، أن مشاهدة مثل هذه المقاطع أو الإعجاب بها أو مشاركتها تُعد مساعدة على نشر هذا السلوك غير الأخلاقي، وبالتالي فهي غير جائزة شرعًا.

وشدد على أن الشخص عند مشاهدته لهذه المحتويات يساهم في تعزيزها ونشرها، وهو ما يجب تجنبه.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أهمية توجيه الاهتمام نحو المحتوى الإيجابي الذي يدعو إلى الأخلاق الحسنة، والذكر، وبناء النفس، والاجتهاد في العبادة، وطلب العلم، مؤكدًا على ضرورة الابتعاد عن أي محتوى يسيء للآخرين أو يسبب أذى للبشرية.