بشرى من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس الأسبوع الحالي
المعاناة تتفاقم.. الأونروا تحذر من استهداف الاحتلال للأبراج السكنية بغزة
رابط تحميل منهج العلوم المتكاملة المقرر على الصف الأول الثانوي 2026
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
الأرصاد: تحسن ملحوظ في الطقس ودرجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية
موعد مباراة الزمالك المرتقبة أمام المصري البورسعيدي في دوري نايل
بي بي توقع مذكرة تفاهم لحفر 5 آبار غاز في البحر المتوسط بدءًا من 2026
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 9 سبتمبر 2025
ترامب يمنح شركات السيارات اليابانية إعفاءً جمركيًا ضخمًا.. ما السر؟
ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم
مناشدة عاجلة من صحة غزة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة
الأمم المتحدة تدين قتـ.ـل المدنيين في غزة وتدعو لحشد الدعم العاجل للنازحين
ديني

هل يجوز الضحك أو المشاركة في فيديوهات التنمر أو السخرية من الآخرين؟.. أمين الفتوى يجيب

السخرية والتنمر
السخرية والتنمر
إيمان طلعت

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من محمد أبو العزم من محافظة دمياط حول مدى جواز الضحك على فيديو يحتوي على تنمر أو سخرية من الآخرين، مؤكدًا أن التنمر والتهكم والاستهزاء حرام شرعًا.

وأوضح خلال فتوى له، أن مشاهدة مثل هذه المقاطع أو الإعجاب بها أو مشاركتها تُعد مساعدة على نشر هذا السلوك غير الأخلاقي، وبالتالي فهي غير جائزة شرعًا. 

وشدد على أن الشخص عند مشاهدته لهذه المحتويات يساهم في تعزيزها ونشرها، وهو ما يجب تجنبه.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أهمية توجيه الاهتمام نحو المحتوى الإيجابي الذي يدعو إلى الأخلاق الحسنة، والذكر، وبناء النفس، والاجتهاد في العبادة، وطلب العلم، مؤكدًا على ضرورة الابتعاد عن أي محتوى يسيء للآخرين أو يسبب أذى للبشرية.

التنمر السخرية الافتاء

