نائب بالشيوخ يثمن جهود الحكومة فى إحياء الصناعات الوطنية

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ المنتخب، بالجهود الحكومية المبذولة لإعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية على عزم الدولة إعادة الاعتبار للصناعات الوطنية الاستراتيجية.

كما أثنى “المنزلاوي” على الجولة التفقدية التي قام بها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء للشركة، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات الميدانية تعكس جدية الدولة في متابعة ملف توطين وتعميق الصناعات داخل مصر.

وأكد وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن هناك ثقة كبيرة في قدرة الدولة، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إحياء مختلف الصناعات، مع التركيز على صناعات المواد الخام ودعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن مصر أصبحت تمتلك كافة المقومات الطبيعية والبشرية التي تمكنها من تحديث وتطوير القطاع الصناعي.

وشدد “المنزلاوي” على أن هذه الجهود ستعود بمكاسب متعددة على الاقتصاد الوطني، في مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الصناعية، وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية.

وطالب الحكومة بتكثيف الجهود لنسف الروتين والبيروقراطية التي كانت أحد أسباب تعثر الصناعات الوطنية لعقود طويلة مع تقديم ضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب بأن بيئة الاستثمار في قطاع الصناعة ستكون جاذبة ومستقرة ووضع خطط وسياسات جديدة تكفل تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبرى، حتى لا يكون الحديث عن التطوير مقصورًا على الشركات العملاقة فقط.