محمد رمضان يوجه رسالة للجمهور: استعدوا عشان نعرف العالم قوتنا وحجمنا

وجه الفنان محمد رمضان رسالة خاصة إلى جمهوره، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معبرا فيها عن امتنانه الكبير لدعمهم له في مختلف محطات حياته الفنية والشخصية.

وكتب محمد رمضان: "لو في كلمة أكبر من حبايبي كنت كتبتها لأن كل موقف صعب اتعرضت له ومطبات اتحطت في طريقي عديتها بفضل ربنا ثم دعمكم ووقفتكم في ضهري.. بقولكم ده علشان البوست اللي جي وصلت له بسبب محبتكم وإخلاصكم".

وأضاف: "هدفي هو وصول صوتنا ولغتنا وشخصيتنا مش بس لأمريكا للعالم كله.. استعدوا علشان نعرف العالم قوتنا وحجمنا، ثقة في الله أكبر نجاح".

وقد شارك الفنان محمد رمضان متابعيه و جمهوره صورا مع عمدة نيويورك السياسي السابق إريك آدامز.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام: "وأنا بشيش مع عمدة نيويورك امبارح، شكرًا علي هذا اليوم في المدينة السحرية".