قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة في منتخب مصر قبل مواجهة بوركينا فاسو بسبب لاعب.. شوبير يكشف
بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني
تفاصيل جديدة.. محافظ الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب أتوبيس ويشيد بسرعة الاستجابة الطبية
وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا
محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل مساهمي الدوري الإنجليزي بالأهداف والتمريرات منذ 2017
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يوجه رسالة للجمهور: استعدوا عشان نعرف العالم قوتنا وحجمنا

محمد رمضان
محمد رمضان
علا محمد

وجه الفنان محمد رمضان رسالة خاصة إلى جمهوره، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معبرا  فيها عن امتنانه الكبير لدعمهم له في مختلف محطات حياته الفنية والشخصية.

وكتب محمد رمضان: "لو في كلمة أكبر من حبايبي كنت كتبتها لأن كل موقف صعب اتعرضت له ومطبات اتحطت في طريقي عديتها بفضل ربنا ثم دعمكم ووقفتكم في ضهري.. بقولكم ده علشان البوست اللي جي وصلت له بسبب محبتكم وإخلاصكم".

وأضاف: "هدفي هو وصول صوتنا ولغتنا وشخصيتنا مش بس لأمريكا للعالم كله.. استعدوا علشان نعرف العالم قوتنا وحجمنا، ثقة في الله أكبر نجاح".

وقد شارك الفنان محمد رمضان متابعيه و جمهوره صورا مع عمدة نيويورك السياسي السابق إريك آدامز.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام: "وأنا بشيش مع عمدة نيويورك امبارح، شكرًا علي هذا اليوم في المدينة السحرية".

الفنان محمد رمضان محمد رمضان اغاني محمد رمضان عمدة نيويورك إريك آدامز رسالة محمد رمضان لللجمهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه نصيحة لجماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

عميد كلية أصول الدين السابق: الأزهر يتصدى للفكر المتشدد ويدعو للاجتهاد بضوابط دقيقة

عميد أصول الدين السابق: الأزهر يتصدى للفكر المتشدد ويدعو للاجتهاد بضوابط دقيقة

ذكرى وفاة المقرئ الشيخ عبدالحكيم عبداللطيف

فى ذكرى وفاة المقرئ الشيخ عبدالحكيم عبداللطيف.. اعرف معلومات عن حياته

دار الإفتاء

ضوابط الصلاة بالشورت في المنزل .. الإفتاء تكشف عنها

بالصور

طريقة عمل كب كيك للانش بوكس

طريقة عمل كب كيك للانش بوكس
طريقة عمل كب كيك للانش بوكس
طريقة عمل كب كيك للانش بوكس

دقائق معدودة.. اختراع جديد يقلص مدة شحن السيارات الكهربائية

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية

يارا السكرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد