صفقة بـ 52 مليون جنيه.. إحباط محاولة ترويج نصف طن حشيش بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين شديدى الخطورة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بالقاهرة والإسماعيلية .. تقدر قيمتها المالية بحوالى 52 مليون جنيه .

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عنصرين جنائيين شديدى الخطورة محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد فى 8 جنايات " إتجار بالمخدرات" بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها .

عقب تقنين الإجراءات وتتبعهما وإعداد الأكمنة اللازمة لهما ، تم ضبطهما بنطاق محافظتى ( القاهرة / الإسماعيلية) وبحوزتهما ( ما يزيد عن نصف طن لمخدرى "الحشيش – الهيدرو" – 5 قطع أسلحة نارية "3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش" - 2 سيارة) .. هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (52 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية،فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة .