خارج التوقعات.. أحمد عبد الباسط يكشف عن مفاجأة في تشكيل منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تغيرات كبيرة خارج التوقعات في تشكيل منتخب مصر و طريقة اللعب وعدد كبير من اللاعبين في مواجهة بوركينا فاسو.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي :"محدش يتوقع تشكيل حسام حسن النهاردة لأنه تشكيل خارج التوقعات وهيكون فيه تغيير طريقة اللعب وعدد كبير من اللاعبين".

واضاف :"وقولوا لنا توقعاتكم واللي يجيبه يبقى برنس وهنزله ب اسمه ع الصفحة… يلا بينا".



يدخل المنتخب الوطني مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «4 أغسطس» بالعاصمة واجادوجو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء جماهيرية ساخنة ودرجة حرارة مرتفعة، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة الفراعنة في موقعة قد تكون حاسمة لمسار التأهل.