أسامة حسن : التوفيق لمنتخب مصر

وجه أسامة حسن لاعب الزمالك السابق رسالة لـ لاعبي منتخب مصر قبل مباراة بوركينا فاسو.

وكتب أسامة حسن عبر فيسبوك:"كل التوفيق لمنتخب مصر إن شاء الله بالتوفيق".

ويدخل المنتخب الوطني مواجهة مصيرية أمام بوركينا فاسو مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «4 أغسطس» بالعاصمة واجادوجو، في إطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء جماهيرية ساخنة ودرجة حرارة مرتفعة، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة الفراعنة في موقعة قد تكون حاسمة لمسار التأهل.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

استقر حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، على التشكيل الأقرب لخوض اللقاء، مع احتمالية طفيفة لإجراء تعديل تكتيكي على الخطة.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – خالد صبحي – أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: محمد هاني – نبيل عماد دونجا (مهند لاشين) – أحمد سيد زيزو – محمد حمدي.

خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.