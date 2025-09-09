رومان فيفر يقترب من ارتداء قميص التعاون السعودي بنظام الإعارة مع خيار الشراء

اقترب نادي التعاون السعودي "سكري القصيم" من حسم صفقة قوية في سوق الانتقالات الصيفية، بالتعاقد مع الفرنسي رومان فيفر، لاعب وسط بورنموث الإنجليزي، في خطوة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق بعد البداية الصعبة له في الدوري السعودي للمحترفين.

تفاصيل الصفقة

الصحفي الفرنسي مارك ميشنوا كشف عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إدارة بورنموث وافقت على انتقال فيفر إلى التعاون لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للنادي السعودي شراء عقد اللاعب نهائيًا مقابل 10 ملايين يورو.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، للفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

القيمة السوقية ومسيرته الأخيرة

وفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت"، تبلغ القيمة السوقية الحالية لرومان فيفر نحو 6 ملايين يورو.

اللاعب كان قد خاض الموسم الماضي مع نادي بريست الفرنسي على سبيل الإعارة، وشارك في 32 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ليؤكد قدرته على الجمع بين النزعة الهجومية وصناعة اللعب.

أهمية الصفقة للتعاون

جاءت هذه الخطوة من التعاون بعد الخسارة القاسية أمام النصر بخماسية نظيفة في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري السعودي، وهو ما أظهر الحاجة الماسة لتدعيم خط الوسط بلاعبين أصحاب خبرة أوروبية يمكنهم إحداث الفارق.

ويأمل جمهور "سكري القصيم" أن يشكل فيفر الإضافة المنتظرة في وسط الملعب، سواء على مستوى صناعة الفرص أو تسجيل الأهداف.