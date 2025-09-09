توقيع أول اتفاقية لتعدين الذهب جنوب الأردن

وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، وعضو هيئة المديرين والمدير العام لشركة وادي عربة للمعادن هاني معتوق الأسمر ، اليوم الثلاثاء، أول اتفاقية تنفيذية لتعدين خامات الذهب في جنوب الأردن، على مساحة 66 كيلومتراً مربعاً ، منها 48 كيلومترًا سبق توقيع اتفاقية للتنقيب عن النحاس بها.

وأوضح الخرابشة أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود تعزيز برنامج رؤية التحديث الاقتصادية، من خلال استغلال الثروات المعدنية وزيادة مردودها على الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للمواطنين.

وأشار إلى أن شركة وادي عربة للمعادن، التي يبلغ رأسمالها المدفوع 2 مليون دولار، أنهت الدراسات الفنية الأولية وفق مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022، والتي أظهرت وجود نظام متعدد المعادن يشمل الذهب والنحاس (LS-Epithermal وPorphyry) بنسب قابلة للتطوير في صخور بركانية ورسوبية، على أن تستكمل الدراسات الفنية خلال المراحل المقبلة.

وأكد الوزير أن الاتفاقية تحظر بيع أو تصدير الخام غير المعالج، وتُلزم الشركة بمعالجة المعادن والمعادن المصاحبة إلى درجة نقاوة محددة قبل البيع أو التصدير لتعظيم الاستفادة الاقتصادية، مع ارتباط العوائد بسعر الذهب عالميًا.

كما أوضح الخرابشة أن الشركة مُلزمة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تعادل 10% من كلفة برنامج العمل، والمضي بإجراءات إصدار قانون امتياز خاص يقره مجلس النواب، إلى جانب الالتزام بالشروط البيئية والتشريعية النافذة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى المعايير البيئية والفنية، والمساهمة في خلق فرص عمل للأردنيين، إضافة إلى تأسيس شركة مساهمة عامة تُطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام لتعزيز الشفافية ومشاركة المجتمع في عوائد الاستثمار.

من جانبه، أكد الأسمر أن الشركة ستباشر الأعمال قريبا وفق برنامج زمني مدته 36 شهرا على مرحلتين تشمل الحفر والتحاليل المخبرية والنمذجة الجيولوجية، مع الالتزام بالأطر الزمنية والمعايير الفنية والبيئية.