قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توقيع أول اتفاقية لتعدين الذهب جنوب الأردن

تعدين الذهب جنوب الأردن
تعدين الذهب جنوب الأردن
أ ش أ

وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، وعضو هيئة المديرين والمدير العام لشركة وادي عربة للمعادن هاني معتوق الأسمر ، اليوم الثلاثاء، أول اتفاقية تنفيذية لتعدين خامات الذهب في جنوب الأردن، على مساحة 66 كيلومتراً مربعاً ، منها 48 كيلومترًا سبق توقيع اتفاقية للتنقيب عن النحاس بها.
وأوضح الخرابشة أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود تعزيز برنامج رؤية التحديث الاقتصادية، من خلال استغلال الثروات المعدنية وزيادة مردودها على الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للمواطنين.
وأشار إلى أن شركة وادي عربة للمعادن، التي يبلغ رأسمالها المدفوع 2 مليون دولار، أنهت الدراسات الفنية الأولية وفق مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022، والتي أظهرت وجود نظام متعدد المعادن يشمل الذهب والنحاس (LS-Epithermal وPorphyry) بنسب قابلة للتطوير في صخور بركانية ورسوبية، على أن تستكمل الدراسات الفنية خلال المراحل المقبلة.
وأكد الوزير أن الاتفاقية تحظر بيع أو تصدير الخام غير المعالج، وتُلزم الشركة بمعالجة المعادن والمعادن المصاحبة إلى درجة نقاوة محددة قبل البيع أو التصدير لتعظيم الاستفادة الاقتصادية، مع ارتباط العوائد بسعر الذهب عالميًا.
كما أوضح الخرابشة أن الشركة مُلزمة بتقديم كفالة حسن تنفيذ تعادل 10% من كلفة برنامج العمل، والمضي بإجراءات إصدار قانون امتياز خاص يقره مجلس النواب، إلى جانب الالتزام بالشروط البيئية والتشريعية النافذة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ جميع الأعمال وفق أعلى المعايير البيئية والفنية، والمساهمة في خلق فرص عمل للأردنيين، إضافة إلى تأسيس شركة مساهمة عامة تُطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام لتعزيز الشفافية ومشاركة المجتمع في عوائد الاستثمار.
من جانبه، أكد الأسمر أن الشركة ستباشر الأعمال قريبا وفق برنامج زمني مدته 36 شهرا على مرحلتين تشمل الحفر والتحاليل المخبرية والنمذجة الجيولوجية، مع الالتزام بالأطر الزمنية والمعايير الفنية والبيئية.

وزير الطاقة الثروة المعدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

نقيب المحامين يدين العدوان الإسرائيلي ضد اجتماع المفاوضين الفلسطينيين في قطر

تغير المناخ

تغير المناخ يعزز الأنهار الجوية فوق القارة القطبية الجنوبية

الفائزين في مسابقة ثقافة بلادي

وزارة السياحة والآثار تنظم رحلة سياحية للفائزين في مسابقة ثقافة بلادي

بالصور

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات

مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة

وزير الإسكان يفتتح محطة رفع صرف صحي البقلي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبوكبير بالشرقية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

المزيد