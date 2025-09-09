في أول اجتماعاتها.. اللجنة الاستشارية العليا تبدأ استعدادات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

عقدت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين لعام ٢٠٢٦، أول اجتماعاتها برئاسة الدكتور خالد أبو الليل، وذلك عقب تشكيلها بقرار من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، لبحث الاستعدادات الخاصة بالدورة الجديدة التي تحل فيها رومانيا ضيف شرف.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة تفاصيل مشاركة رومانيا وما تمثله من فرصة لتعزيز جسور التعاون الثقافي بين البلدين، بما يتضمنه ذلك من فعاليات فكرية وأدبية وفنية تعكس ثقافة ضيف الشرف وتفتح آفاق الحوار مع الثقافة المصرية. كما تناول الاجتماع المقترحات المقدمة بشأن اختيار شعار المعرض لهذه الدورة، وتحديد شخصية المعرض الرئيسية التي ستكون محورًا للاحتفاء، إضافة إلى شخصية معرض الطفل التي تحظى عادة بتركيز خاص ضمن الفعاليات.

وتطرقت المناقشات كذلك إلى وضع قائمة أولية للشخصيات الفكرية والأدبية المرشحة للمشاركة في البرنامج الثقافي، فضلاً عن تحديد المحاور التي سيغطيها النشاط الفكري، والتي من أبرزها: الهوية الوطنية، المئويات، التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، قضايا الشباب، والقضايا المجتمعية، إلى جانب موضوعات أخرى تهدف إلى جعل المعرض منصة حوارية كبرى تعكس تطورات المشهد الثقافي والمعرفي.

وكان وزير الثقافة قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الاستشارية العليا، لتضم نخبة واسعة من الرموز الثقافية والفكرية والإعلامية من مختلف المجالات، حيث يرأسها الدكتور خالد أبو الليل، وتضم في عضويتها كلًا من: الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، الشاعر أحمد الشهاوي، الكاتب الصحفي أحمد الجمال، الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، الدكتور أحمد نوار، الدكتور أحمد مجاهد، الدكتور السعيد المصري، الدكتور جمال مصطفى سعيد، العميد خالد عكاشة، الدكتور سامي سليمان، الدكتور سمير مرقص، الدكتور شوكت المصري، الكاتب الصحفي طارق رضوان، الأستاذ طارق مخلوف، المسرحي عادل حسان، الدكتور علي الدين هلال، الكاتبة فاطمة المعدول، الدكتور محمد أحمد مرسي، الدكتور محمد صابر عرب، والدكتور ممدوح الدماطي، الدكتور علاء عبد الهادي، الأستاذ محمد فايز فرحات، الدكتور مسعود شومان، الإعلامية منى الشاذلي، الكاتب الصحفي وائل السمري، إلى جانب الأستاذ محمد عزت أمين اللجنة.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار حرص وزارة الثقافة على أن تكون الدورة الـ٥٧ من المعرض استمرارًا لمسيرته كأكبر تظاهرة ثقافية ومعرفية في مصر والمنطقة، مع إتاحة مساحة أوسع للحوار وتلاقي الأفكار، وتعزيز الدور الذي يلعبه المعرض في بناء الوعي وتكريس مكانة الكتاب كجسر للتواصل بين الشعوب والثقافات.