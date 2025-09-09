الكاميرون: مصرع 7 جنود في هجوم بعبوة ناسفة.. ومرصد الأزهر: الانقسامات الداخلية تغذي الإرهاب

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من الانقسامات الداخلية لانها تغذى الإرهاب، وذلك عقب بعد انفجار عبوة ناسفة زرعتها إحدى الجماعات المسلحة فى الكاميرون والتى اسفرت عن مقتل 7 جنود.



وقد أعلنت السلطات الكاميرونية مقتل 7 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها إحدى الجماعات المسلحة على جانب الطريق جنوب غربي البلاد.

يأتي هذا الهجوم في الوقت الذي تكثف فيه القوات الحكومية دورياتها للبحث عن العبوات الناسفة في المنطقة.



ووقع الهجوم بالقرب من بلدة ماليندي، وقد أعلنت جماعة "محاربو وحدة فاكو" الانفصالية الناطقة بالإنجليزية مسؤوليتها عن الحادث. ويُعد هذا الهجوم جزءًا من سلسلة أعمال عنف تشهدها المنطقة الغربية من الكاميرون، حيث أطلق الجيش عملية أمنية واسعة مؤخرًا لتمشيط المنطقة بحثًا عن عبوات ناسفة محلية الصنع.



ولم يصدر الجيش الكاميروني تعليقًا رسميًا على الهجوم حتى الآن.

وتعود جذور هذا النزاع المسلح إلى عام 2017، عندما أطلق انفصاليون ناطقون بالإنجليزية تمردهم بهدف الانفصال عن الأغلبية الناطقة بالفرنسية، وإقامة دولة مستقلة.



في هذا السياق، حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من أن أي صراع أو انقسام في المجتمع، بغض النظر عن أساسه، هو نواة للإرهاب وتهديد للسلام العالمي.

وشدد المرصد على أن حالة الفرقة والاضطراب التي تعاني منها العديد من المجتمعات، خاصة في إفريقيا، تعد فرصة سانحة للجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططاتها وسط حالة من انعدام الاستقرار.