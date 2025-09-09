قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
للحاصلين على شهادات جامعية.. الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة حتى 30 سبتمبر
توفير كتب التقييمات لأول مرة|بشرى سارة من التعليم قبل العام الدراسي الجديد
تراجع نسبى للدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2025
وزير التعليم: تسليم الكتب المدرسية للطلاب من أول يوم في العام الدراسي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تنظيم داعش يستهدف ملاعب الكريكت.. ومرصد الأزهر يحذر من "استراتيجية ترويع" جديدة

داعش يستهدف ملاعب الكريكت في باكستان.. ومرصد الأزهر يحذر من "استراتيجية ترويع" جديدة
داعش يستهدف ملاعب الكريكت في باكستان.. ومرصد الأزهر يحذر من "استراتيجية ترويع" جديدة
شيماء جمال

تحولت ملاعب الكريكت في باكستان، من أماكن للترفيه والتجمع، إلى مسارح للرعب والعنف، وفقا لاستراتيجية جديدة لتنظيم داعش الإرهابي، تهدف إلى إثارة الخوف وتقويض ثقة المواطنين في أمن بلادهم.

وفي سياق متابعة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف للأوضاع الأمنية في باكستان، تم رصد هذا التحول الخطير، حيث أعلن تنظيم "داعش – خراسان" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم استهدف ملعبًا للكريكت في مقاطعة باجور بإقليم خيبر بختونخوا، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بينهم طفل.

ولم يكن هذا الهجوم حادثًا فرديًا، بل يأتي امتدادًا لهجمات سابقة؛ فقد تبنى التنظيم نفسه تفجيرًا دمويًا وقع في موقف سيارات بمدينة كويتا في إقليم بلوشستان خلال تجمع لحزب سياسي، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا، وهو ما أثار موجة احتجاجات شعبية واسعة النطاق.


ووفقًا للمصادر الأمنية، بدأت الشرطة تحقيقًا موسعًا لمعرفة كيفية اختراق المسلحين للإجراءات الأمنية في هذه الأماكن العامة. ويأتي هذا التحقيق في ظل تصاعد كبير في أنشطة الجماعات المسلحة بالمناطق الغربية، ومحاولات تنظيم داعش بسط نفوذه في البلاد.

وتواجه الحكومة الباكستانية تحديات أمنية متشابكة، لا سيما أن هذا الوضع يثير المخاوف من عودة موجة عنف واسعة تهدد الاستقرار الداخلي.

وفي هذا السياق، أشار المرصد إلى أن استهداف الملاعب الرياضية يعكس استراتيجية ممنهجة للجماعات المسلحة، وعلى رأسها “داعش – خراسان”،ج وتهدف هذه الاستراتيجية إلى ترويع الناس في حياتهم اليومية، وزعزعة ثقتهم في قدرة الدولة على حماية مواطنيها. 

وأكد المرصد أن خطورة هذه الهجمات تتزايد مع وجود احتجاجات شعبية تتهم السلطات بالتقصير، مما يضاعف الضغط على الحكومة بين مواجهة التهديدات الإرهابية واحتواء الغضب الشعبي.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مرصد الأزهر مكافحة التطرف داعش ملاعب الكريكت باكستان استهداف الملاعب الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن والبيض

بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

ترشيحاتنا

عسر الهضم

عشبة مهملة تعالج مشاكل الهضم ونزلات البرد

عمرو اديب

تطيل العمر.. سلاح عمرو أديب لمحاربة الشيخوخة

الكزبرة

كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص .. اكتشف فوائد الكزبرة

بالصور

فترة المراهقة بلا صراعات.. كيف تصاحبين ابنتك في المراهقة؟ 10 أسرار

10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة
10 أسرار للعلاقة ذهبية بين الأم والبنت في سن المراهقة

توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
توب كب..كاورلين عزمى تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

افتتاح المدرسة المصرية اليابانية بمنيا القمح بتكلفة 18 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟
سر البيكربوناتو في تدميس الفول.. لماذا تستخدم؟ ومتى تصبح خطرًا؟

فيديو

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

بعد 10 سنوات زواج .. طلاق عمر خورشيد وياسمين جيلاني

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا

وفاء عامر تكشف الحقيقة.. سر علاقتها بإبراهيم شيكا وردها على اتهامات السوشيال ميديا

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد