يوم الفلاح المصري| كيف نظر الإسلام لدوره وماذا أعد له من الثواب؟

الزراعة تعمير ونفع وإحسان لجميع الكائنات فكيف نظر الإسلام لدور الفلاح وماذا أعد له من الثواب؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.



رسالة عظيمة

أوضح الأزهر للفتوى أن الإسلام اعتبر زراعة الأرض من تعمير الكون ونفع الخلق، وحسن استثمار النعم، وجعلها من دلائل الإيجابية والعبودية؛ فعَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ رضي الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ». [أخرجه أحمد]



عمل الفلاح طاعة وصدقة



وأشار الى أن عمل الفلاح من الأعمال التي يعم نفعها الكون والكائنات، ويكتب له به أجر الصدقات؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمِ اصل الله يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ». [أخرجه مسلم]



أجر على قدر التعب



ونوه انه يهون تعب الفلاحة ما يحصله بها المسلم من الأجر، لا لكفاية نفسه وأهل بيته بعمل يده فحسب؛ بل للمساهمة في كفاية مجتمعه بتحقيق الأمن الغذائي؛ : «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُل يقول رسول الله : مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». [أخرجه البخاري]



يوم الفلاح المصري

يحل اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر العيد الـ 73 للفلاح المصري، كونه الركيزة الأساسية للأمن الغذائي والداعم الأول للاقتصاد الوطني، والمشارك الفاعل في مسيرة التنمية.

وقدمت الحكومة متمثلة فى وزارة الزراعة الكثير من التسهيلات والدعم خلال الفترة الأخيرة فى سبيل تحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبه ، توجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى فلاحي مصر بمناسبة العيد الـ 73 للفلاح، والذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام.



وأكد فاروق على الدور التاريخي والمحوري للفلاح المصري كونه الركيزة الأساسية للأمن الغذائي والداعم الأول للاقتصاد الوطني، والمشارك الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن جهود فلاحي مصر المخلصة وتفانيهم في العمل، تساهم في ترسيخ دعائم الإنتاج وتعزز من قدرة الوطن على مواجهة التحديات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.