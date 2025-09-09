ما حكم اقتناء الكلب وكيفية التعامل مع نجاستها؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نجاسة الكلب وطريقة التعامل معها، مؤكدًا أن اقتناء الكلب جائز شرعًا فقط في ثلاث حالات: للحراسة أو للصيد أو عند الضرورة، مع شرط أساسي وهو عدم إلحاق أي ضرر بالآخرين، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

وأضاف خلال فتوى له، أن مسألة الطهارة تختلف بين المذاهب الفقهية، فالجمهور يرون نجاسة الكلب، بينما يرى المالكية رضوان الله عليهم أن كل ما خلق الله طاهر.

وأوضح أن غسل الإناء أو المكان الذي لامسه لسان الكلب سبع مرات بالماء هو الحكم المتبع عند جمهور الفقهاء، ويمكن في حالة الصعوبة استخدام أي منظفات حديثة لتنظيف المكان وجعله صالحًا للاستخدام.

كما نصح الشيخ محمد كمال بتخصيص مكان محدد للكلب داخل المنزل، مع الاهتمام بطعامه وشرابه، مؤكّدًا أن التعامل مع الكلب يجب أن يكون وفق ضوابط الشرع، مع الحرص على عدم الإضرار بالآخرين.