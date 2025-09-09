قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرص كتير ومفيش ضغوط|وزير التعليم يطمئن طلاب البكالوريا قبل العام الدراسي الجديد
وزير الخارجية: مصر ترفض تشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم
الصحة: إعداد خريجين مؤهلين بمهارات عالية تلبي متطلبات سوق العمل
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
ديني

أمين البحوث الإسلامية يفتتح المنفذ الدَّائم لإصدارات الأزهر في أصول الدين بطنطا

أمين (البحوث الإسلامية) يفتتح المنفذ الدَّائم لإصدارات الأزهر في (أصول الدِّين) بطنطا
أمين (البحوث الإسلامية) يفتتح المنفذ الدَّائم لإصدارات الأزهر في (أصول الدِّين) بطنطا
شيماء جمال

افتتح فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم الثلاثاء، المنفذ الدَّائم لإصدارات الأزهر الشريف في كليَّة أصول الدِّين والدعوة بجامعة الأزهر- طنطا؛ ليكون نقطةَ إشعاعٍ جديدة تفتح أبواب المعرفة أمام الطلَّاب والباحثين، وتؤكِّد حِرْصَ الأزهر على مدِّ جسور الفِكر والثقافة في دلتا مصر.

ويُعزِّز هذا المنفذ مِنْ جهود الأزهر الشريف في نَشْر المعرفة الإسلاميَّة الرَّصينة؛ إذْ يوفِّر أحدث الإصدارات مِنَ الكُتُب والمطبوعات العِلميَّة التي تمثِّل مرجعًا أصيلًا ومعتمدًا في الفِكر الإسلامي الوسطي، وتشمل إصدارات: مجمع البحوث الإسلاميَّة، وهيئة كبار العلماء بالأزهر، والجامع الأزهر، ومكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر؛ بما يُتيح للمهتمِّين والباحثين نافذةً مباشرةً على الإنتاج العِلمي الأزهري، ويُسهِمُ في ترسيخ ثقافة دِينيَّة مستنيرة تنطلق مِنَ الفهم الصَّحيح للدِّين الحنيف ومقاصده.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ هذه الخطوة تأتي دعمًا لمسيرة الأزهر الشريف في حماية الهُويَّة وترسيخ القِيَم، وأنها مشروعُ تواصلٍ ثقافيٍّ وفِكريٍّ مع الشباب؛ لتزويدهم بالمصادر الأصيلة بلغة معاصرة قادرة على التعامل مع قضايا الواقع، موضِّحًا أنَّ هذا المنفذ يمثِّل جزءًا من خطة الأزهر لتوسيع مظلَّة الإتاحة الثقافيَّة في مختلِف محافظات الجمهوريَّة.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إلى أنَّ مدينة (طنطا) تمثِّل محطَّةً مهمَّةً في الوجه البحري تجعلها بيئةً خصبةً لنشر الوعي الدِّيني الرَّشيد ومحاربة مظاهر الغلو والانحراف، داعيًا طلَّاب الكليَّة وأساتذتها إلى التفاعل مع المنفذ واستثماره كمنصَّة مفتوحة للمعرفة.

شَهِدَ الافتتاحَ: الدكتور رمضان الصَّاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور محمود عبد الله، عميد كلية أصول الدِّين والدَّعوة بطنطا، والدكتور أحمد عبد المُرضي، عميد كليَّة القرآن الكريم بطنطا، والدكتور محمد سليمان، وكيل الكليَّة، والدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدَّعوة والإعلام الدِّيني بمجمع البحوث الإسلاميَّة، وعدد مِنْ قيادات الأزهر بمحافظة الغربيَّة وأعضاء هيئة التدريس.

إصدارات الأزهر مسيرة الأزهر في نشر الاعتدال والوعي الدِّيني نشر الاعتدال والوعي الدِّيني الأزهر أصول الدِّين طنطا محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة مجمع البحوث الإسلاميَّة المنفذ الدَّائم لإصدارات الأزهر الجامع الأزهر

