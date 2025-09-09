الأوقاف تُنظم ندوة عن «منهج النبي في الحفاظ على الأسرة»

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تُقيمه وزارة الأوقاف في 27 مسجدًا على مستوى الجمهورية، حيث جاء اليوم الثاني متضمنًا ندوة علمية بعنوان: "منهج النبي ﷺ في الحفاظ على الأسرة".

خلال الندوة، أكد العلماء والأئمة المشاركون أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وأن السيرة النبوية قدّمت نموذجًا متكاملًا لحمايتها يقوم على الرحمة والبر وصلة الأرحام ورعاية الأبناء واحترام الكبار.

وقال المتحدثون إن الرسول ﷺ جسّد قيم التماسك الأسري من خلال ممارسات عملية، وإن الالتزام بمنهجه في التربية والتشاور بين أفراد الأسرة يُسهم في استقرارها ويحميها من التفكك، بما يضمن إعداد أجيال صالحة ونافعة لدينها ووطنها.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة دعوية شاملة لوزارة الأوقاف، تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية، وغرس الوعي الإيجابي لدى مختلف شرائح المجتمع عبر نخبة من العلماء والأئمة.