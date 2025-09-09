قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرص كتير ومفيش ضغوط|وزير التعليم يطمئن طلاب البكالوريا قبل العام الدراسي الجديد
وزير الخارجية: مصر ترفض تشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم
الصحة: إعداد خريجين مؤهلين بمهارات عالية تلبي متطلبات سوق العمل
إسبانيا تعاقب الاحتلال .. ممنوع دخول بن جفير وسموتريش
الرئيس السيسي يصدر قانونا بالترخيص لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية طاجيكستان بذكرى يوم الاستقلال
وزير الصحة يبحث مع ممثلي القطاع الخاص ضوابط علاج الطوارئ وتقليص معدلات الولادات القيصرية
وزير التعليم: سنطبق لائحة الانضباط بحزم في جميع المدارس خلال العام الجديد
مصر توجه خطاباً لمجلس الأمن إزاء التطورات في حوض النيل الشرقي
وزير التعليم: نستهدف القضاء على ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب بحلول 2027
ديني

الأوقاف تُنظم ندوة عن «منهج النبي في الحفاظ على الأسرة»

إحدى الندوات
إحدى الندوات
عبد الرحمن محمد

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تُقيمه وزارة الأوقاف في 27 مسجدًا على مستوى الجمهورية، حيث جاء اليوم الثاني متضمنًا ندوة علمية بعنوان: "منهج النبي ﷺ في الحفاظ على الأسرة".

خلال الندوة، أكد العلماء والأئمة المشاركون أن الأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وأن السيرة النبوية قدّمت نموذجًا متكاملًا لحمايتها يقوم على الرحمة والبر وصلة الأرحام ورعاية الأبناء واحترام الكبار.

وقال المتحدثون إن الرسول ﷺ جسّد قيم التماسك الأسري من خلال ممارسات عملية، وإن الالتزام بمنهجه في التربية والتشاور بين أفراد الأسرة يُسهم في استقرارها ويحميها من التفكك، بما يضمن إعداد أجيال صالحة ونافعة لدينها ووطنها.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة دعوية شاملة لوزارة الأوقاف، تهدف إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية، وغرس الوعي الإيجابي لدى مختلف شرائح المجتمع عبر نخبة من العلماء والأئمة.

وزارة الأوقاف منهج النبي الأسبوع الثقافي

