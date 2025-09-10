تحذير.. هذه الأخطاء تسبب انسداد الشرايين

يؤدي انسداد الشرايين إلى الإصابة بمشكلات صحية خطيرة كأمراض القلب والجلطة السكتة الدماغية والازمة القلبية بل ويمكن أن يسبب الوفاة.

ووفقا لتقرير مؤسسة القلب البريطانية فإن هناك عدة أشياء يمكن أن تزيد من خطر تراكم المواد الدهنية في الشرايين:

ارتفاع الكوليسترول

وهو مادة دهنية طبيعية تنتقل عبر الدم و إذا كانت لديك نسبة عالية من الكوليسترول "الضار"، فقد يتراكم في المناطق المتضررة من جدران الشرايين.



ارتفاع ضغط الدم

إذا كان ضغط الدم المتدفق في الشرايين مرتفعًا جدًا، فقد تصبح قاسية أو ضيقة.

التدخين

المواد الكيميائية الموجودة في التبغ والسجائر يمكن أن تجعل جدران الشرايين لزجة.



مرض السكري

يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى تراكم الكثير من السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى إتلاف جدران الشرايين.



العيش مع الوزن الزائد أو السمنة

يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول والسكري.

تنبيه

تراكم المواد الدهنية في الشرايين يستغرق وقتًا طويلاً، لذا فإن التقدم في السن يزيد من خطر الإصابة ومع ذلك، لا يزال انسداد الشرايين ممكنًا لدى الشباب، خاصةً إذا كان لديهم أي من عوامل الخطر.

