ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟.. فوائد غير مُتوقعة تعرّف عليها

يُعد البرقوق من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، وعلى رأسها البوتاسيوم، وهو معدن أساسي يساعد في تعزيز صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا

ويمكن لتناول البرقوق بانتظام يساهم في صد العديد من الأمراض والمشاكل الصحية الخطيرة، وفقًا لما نشر في موقع هيلث، وتشمل ما يلي :

ـ يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول:

خفض ضغط الدم المرتفع بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم.

تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) من خلال الألياف القابلة للذوبان مثل البيكتين، ما يحمي من تصلب الشرايين.

فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا

ـ مضادات الأكسدة ودعم المناعة:

البرقوق غني بفيتامين C وفيتامين E، بالإضافة إلى الفلافونيدات والبوليفينولات، وهي مركبات مضادة للأكسدة تعمل على:

تقليل الالتهابات

مقاومة الإجهاد التأكسدي.

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا

فوائد إضافية للبرقوق

ـ تعزيز صحة الكبد.

ـ تحسين الهضم لاحتوائه على الألياف.

ـ دعم جهاز المناعة.

في النهاية، ينصح الخبراء بإدخال البرقوق إلى النظام الغذائي اليومي كجزء من نمط حياة صحي، للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وحماية القلب.