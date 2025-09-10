قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تعلن توافر أمصال العقارب والثعابين بالوحدات الصحية بالخارجة
مجلس الاتحاد السكندري يجتمع لتوفيق أوضاع النادي وفقاً لتعديلات قانون الرياضة الجديد
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 10 سبتمبر 2025
قرار جديد في دعوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
زيلينسكي: الطائرات الروسية بدون طيار فوق بولندا تشكل "سابقة خطيرة" لأوروبا
وزيرة التنمية المحلية: تطوير مدينة دهب يتضمن إطلاق منصة لطرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ
التحقيق مع البلوجر أصالة وشقيقها بتهمة بث محتوى خادش للحياء
ترامب غاضب من تجاهل إسرائيلي.. رئيس الأركان أبلغه بهجوم الدوحة بدلًا من تل أبيب
حقيقة زيادة أسعار الزي المدرسي بنسبة 10%.. فيديو
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفى أبنوب المركزي والمبرة بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أحبطت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعد وبناء، بوقف 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى  قرى بالمركز، وذلك خلال  24 ساعة ضمن المرحلة الثانية للموجه 27.

ردع مخالفين البناء 


وأوضح اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 11 حالة لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

توجيهات محافظ الغربية 


وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات ردع مخالفين البناء تأمين ارواح وحياة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: الولايات المتحدة أبلغتنا بوقوع الهجوم على الدوحة بعد الاستهداف بعشر دقائق

ترشيحاتنا

مواني البحر الأحمر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

محافظ الغربية

إزالة 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية

وفود سياحية تزور المناطق الأثرية

محافظ المنيا: توافد أفواج سياحية من جنسيات متعددة لزيارة المناطق الأثرية

بالصور

رفقة ابنها.. جوري بكر تستعرض رشاقتها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة
10 خطوات لتخطي فسخ الخطوبة

أسرار الطعم اللذيذ.. طريقة عمل الكشري

الكشري
الكشري
الكشري

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد