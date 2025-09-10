تحرير 395 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات في حملات مرورية بالغربية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة وحررت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

توجيهات مدير أمن الغربية



كان اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 395 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفات المرورية



كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 71ألفا و530 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.