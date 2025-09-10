مشى عكس وتعدى على قائد سيارة بالضرب .. القبض على سائق توك توك بالأسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الإتجاه وإصطدامه بإحدى السيارات وإحداث تلفيات بها والتعدى على قائدها بالسب والضرب بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط المركبة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإختصار الطريق ، وتعديه على قائد السيارة حال معاتبته له.

تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.