أعاد اكتشاف حسين الشحات.. شوبير يشيد بتجربة حلمي طولان في قيادة منتخب مصر الثاني

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتجربة الكابتن حلمي طولان في قيادة منتخب مصر الثاني لكرة القدم واستعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أعاد اكتشاف حسين الشحات''.

وكشف الإعلامي سيف زاهر عن وجود عروض جديدة للاعب النادي الأهلي حسين الشحات.

وكتب زاهر عبر حسابه على فيسبوك: "حسين الشحات يتلقى عرضًا من الاتحاد الليبي، واللاعب ينتظر موقف الأهلي النهائي".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي يوم الأحد المقبل، الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد المقاولون العرب، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي:

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت