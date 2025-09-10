وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجنازة على المستشار محمد حلمي قنديل صهر عائلة «كمال الشاذلي».. صور

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صلاة الجنازة على المستشار محمد قنديل صهر الوزير الراحل كمال الشاذلي، وزير شؤون مجلس الشعب الأسبق وأحد أبرز رموز العمل البرلماني والسياسي في مصر لسنوات طويلة.

وشارك في جنازة المستشار محمد قنديل، كلٌ من الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، والإعلامي خيري رمضان.

ودعا وزير الأوقاوف والشيخ خالد الجندي، للمستشار محمد قنديل بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة، وأمّن خلفهما المصلون.

وتم تشييع جثمان الفقيد اليوم الأربعاء، وسط حضور عائلي وشعبي كبير من أهالي مركز الباجور، كما تم الإعلان عن إقامة عزاء رسمي يوم الجمعة المقبل في مسقط رأس العائلة، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسية، إضافة إلى أهالي الدائرة.