قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برئاسة أبو العينين ومشاركة وفود برلمانية من 43 دولة.. انطلاق اجتماعات الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط غدًا في شرم الشيخ
توترات في باريس واشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن
لاختيار أجمل مدينة وحي وقرية.. رفع 29 ألف طن مخلفات ونواتج هدم وبناء وتطهير بالدقهلية
أول تعليق من ياسمين الجيلاني بعد الطلاق
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي

وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
أ ش أ

 رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مكتباً لحركة "حماس" في العاصمة القطرية (الدوحة) يفاقم عزلة إسرائيل الدولية، في وقت تعتزم فيه دول غربية كبرى، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وبينما تواجه (تل أبيب) تهديدات بعقوبات أوروبية وسط تراجع غير مسبوق في شعبيتها بالغرب.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة تعتبر "ضربة في صميم الجهود التفاوضية" وحملت في طياتها رسالة واضحة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مفادها أن "زمن التفاوض قد انتهى".
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ظل يلمح خلال الأسابيع الماضية إلى أنه لم يعد معنيًّا بمواصلة المفاوضات، وأنه يراهن على الضغط العسكري لدفع "حماس" إلى الاستسلام والإفراج عن جميع الرهائن.
ولفتت إلى أن إسرائيل انسحبت في يوليو الماضي من جولة محادثات بوساطة عربية وأمريكية، رغم أن بعض الوسطاء كانوا يعتقدون أن "حماس" على وشك قبول هدنة مؤقتة تتيح الإفراج عن نصف الرهائن. إلا أن نتنياهو أعلن الشهر الماضي رفضه أي اتفاق جزئي، بعدما أعلنت "حماس" موافقتها على الصيغة السابقة.
وبحسب الصحيفة، فإن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدماً في هجوم عسكري للسيطرة على مدينة غزة، رغم تحذيرات قادة الجيش والأجهزة الأمنية من التداعيات، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية والداخلية لإنهاء الحرب.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن نتنياهو حدّد خمسة مبادئ لإنهاء الحرب، تشمل الإفراج الكامل عن الرهائن ونزع سلاح "حماس"، وهي شروط رفضتها الحركة حتى الآن.
كما اعتبرت أن الغارة على الدوحة "تجسد قناعة نتنياهو بأن الضغط العسكري وحده هو الكفيل بدفع حماس إلى التنازل"، حتى لو كان ذلك على حساب المسار الدبلوماسي.
ونقلت عن جنرالات إسرائيليين سابقين تحذيرهم من أن استهداف قيادة "حماس" في الخارج يقضي على أهم قناة للتفاوض من أجل استعادة الرهائن.. فيما أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن المحادثات أصبحت "ميتة عملياً" بعد هذا الهجوم.
واختتمت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالتأكيد أن الضربة في الدوحة تبرز نفاد صبر إسرائيل تجاه الوساطة القطرية، حيث نقلت عن محللين إسرائيليين قولهم إن "المسار الذي تقوده الدوحة لم يعد يحقق النتائج المرجوة بالنسبة لتل أبيب".

الأمريكية الإسرائيلية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

عمر مرموش

إصابة عمر مرموش تصدم جماهير السيتي قبل ديربي مانشستر

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: هذه الآية تدعو لملازمة الصالحين والصبر على صحبتهم

دار الإفتاء

دار الإفتاء: الصلاة خلف إمام عبر التلفاز أو الإنترنت غير جائزة شرعًا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: حياة النبي ومماته مصدر خير وهداية للبشرية

بالصور

تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية الوكيل في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

لدغات البق
لدغات البق
لدغات البق

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات
نانسي عجرم تخطف الانظار بفستان حمالات

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد