طالب علاج طبيعي يعمل سمكري سيارات لمساندة والده في نفقات الأسرة

روى الشاب حسن، طالب بكلية العلاج الطبيعي، تفاصيل رحلته بين الدراسة والعمل داخل ورشة سمكرة سيارات إلى جانب والده، من أجل مساعدة أسرته في تحمل أعباء المعيشة.



وقال حسن، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، إنه اعتاد منذ سنوات على التوفيق بين يومه الدراسي وعمله في الورشة: «أنا برجع من الكلية على الشغل على طول.. لو وقفت السمكرة هوقف مساعدتي لوالدي».



وأضاف أنه تعلّم الاعتماد على نفسه منذ مرحلة الإعدادية بعدما لاحظ معاناة والده اليومية: «قررت أساعد والدي عشان ما أبقاش عبء عليه.. إحنا أسرة كبيرة ولازم أشتغل».



وأشار إلى أن عمله لم يكن مجرد وسيلة لدعم أسرته ماديًا، بل رسالة معنوية لوالده: «عمري ما زعلت إني بلبس البالطو في الكلية وبعدين أنزل الورشة.. بالعكس دي رسالة إن أنا جنبه».

