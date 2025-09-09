قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60 دقيقة .. منتخب مصر يهاجم وبوركينا فاسو يتراجع
مصر: التصعيد الإسرائيلي ضد قطر يقوض المساعي الدولية للتهدئة
تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور
مياه الشرب بالأقصر: مجرى النيل سليم.. ولا وجود لأي بقع سولار
قبل ساعات من التنفيذ.. واشنطن أبلغت قطر بنية إسرائيل استهداف قادة حماس بالدوحة
طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟
الخارجية: الاعتداء الإسرائيلي على قطر يعكس النية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد بالمنطقة
شيخ الأزهر يدين العدوان الإسرائيلي ضد قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في قطر
كرمه الرئيس السيسي.. الأوقاف: الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد أعلام القراءات في العصر الحديث
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مصر وبوركينا فاسو
إعلام إسرائيلي: الهجوم على قطر قد يؤدي إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نهال طايل تهاجم سلوم حداد: بنشوفك على المنصات ولكن محدش يعرف عنك حاجة

الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل

انتقدت الإعلامية نهال طايل، تصريحات الفنان السوري سلوم حداد بشأن هجومه على عدد من الفنانين المصريين بزعم عدم إجادتهم للغة العربية الفصحى.

وأكدت نهال طايل، خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، أن مصر ستظل منارة للفن العربي ويد العون لكل فنان، مشيرة إلى أن المصريين بطبيعتهم يغيرون على وطنهم ولا يقبلون المساس بمكانته.

وقالت: «أنا هرد على الأستاذ اللي اتكلم.. فنانين كتير جدًا ماعرفوش طريق الشهرة غير من خلال مصر. حضرتك قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال وبتظهر على منصات، لكن لا أحد يعرفك جيدًا. لو كنت شاركت في أعمال مصرية، كنت هتحظى بشهرة واسعة جدًا».

وأضافت أن سلوم حداد عليه أن يراجع نفسه، لأن حديثه لا يقلل من قيمة الفن المصري، مشيرة إلى أن من أبرز خسائره أنه لم يشارك في أعمال فنية داخل مصر، وقالت: «لو كنت محظوظ إن أعمالك تُعرض على الشاشات المصرية وقتها، كنت هتكون أنجح بكتير».

وأكدت نهال طايل أن تصريحات من هذا النوع أثارت استياءً واسعًا، موضحة: «الكلام ده زعل ناس كتير، لأنه بيتكلم عن بلد الفن والحضارة.. بلد خرج منها عمالقة زي الزعيم عادل إمام، والراحل فؤاد المهندس، وفريد شوقي، ونجيب الريحاني، ومحمود ياسين، ومحمود المليجي، وعمر الشريف وغيرهم كثير».

نهال طايل قناة صدى البلد سلوم حداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

لمبة العداد

لمبة بعداد الكهرباء قد تعرضك لمحضر سرقة وغرامة فى هذه الحالة

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

مشاكل المعدة

بيعالج 20 مشكلة .. منتج طبيعي خارق يجهله كثيرون

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري

طريقة عمل شاورما الفراخ السورية في مطبخك… بخلطة الشيف نادية السيد السرية

عسر الهضم

عشبة مهملة تعالج مشاكل الهضم ونزلات البرد

بالصور

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

طرق فعالة للتخلص من المبيدات الكيميائية في الخضروات والفاكهة.. تسبب مخاطر لهذه الفئات

مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة
مخاطر بقايا المبيدات على الصحة العامة

وزير الإسكان يفتتح محطة رفع صرف صحي البقلي بمركز الزقازيق

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة صرف صحي أبوكبير بالشرقية

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

المزيد