أخبار البلد

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك مستجدات تنفيذ مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع

اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك والوفد المرافق له، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي والتعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء فى شبكات التوزيع.


تناول الاجتماع الذى انعقد بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، بحث مستجدات تنفيذ أعمال وأنشطة مبادرة مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة 2025، والتي تم إطلاقها رسمياً في شهر مايو الماضى، وكذلك تقديم نموذج عملي لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة وامكانية تعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية، وناقش الاجتماع أهمية رفع الوعي الخاص بكفاءة الطاقة من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتطرق الاجتماع إلى الخطة الخاصة بإجراء مراجعات طاقة فى 25 مصنع يشمل قطاعات متنوعة في إستخدام الطاقة منها (الأسمنت – الألومنيوم - الغزل والنسيج – الزجاج - الغاز الطبيعي المسال - الصناعات الغذائية والمشروبات - المعدات الكهربائية - المنتجات الزراعية).

استعرض الدكتور محمود عصمت خطة التعاون فى مجال تدريب عدد من مهندسي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على إجراءات مراجعة الطاقة بالمصانع وذلك فى اطار برنامج بناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، وكذلك الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية والتى أدت إلى الإنتهاء من إجراءات مراجعة الطاقة لعدد (13) مصنعاً، والإجراءات الخاصة باستكمال جميع أعمال المراجعة قبل نهاية سبتمبر الجاري، وتطرق الاجتماع الى أهمية الإسراع فى تعميم التجربة فى إطار برنامج العمل الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك فى كافة القطاعات، وبرامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات على مدار اليوم.

أكد الدكتور محمود عصمت، على استمرار العمل مع الشركاء على رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، مضيفا أن هذه المبادرة تقدم نموذجا عمليا يمكن تعميمه على جميع القطاعات والاستخدامات المختلفة للكهرباء مشيرا إلى الإجراءات الخاصة بمنع الهدر فى التيار الكهربي وخفض الفقد فى كافة الاستخدامات، موضحا التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعمل المشترك واستخدام التكنولوجيا بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات فى المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات، وذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، موضحا جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.

الكهرباء وزير الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء

