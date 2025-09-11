القبض على مدير شركة سياحة بالتجمع الأول لنصبه على الأجانب بزعم تقنين الإقامة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مدير شركة سياحة بدون ترخيص، يحمل جنسية إحدى الدول، بالقاهرة، للنصب والاحتيال على الأجانب راغبي تقنين أوضاع إقامتهم أو السفر للخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة شخص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة القاهرة، لشركة سياحة بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الأجانب راغبي تقنين أوضاع إقامتهم بالبلاد أو السفر للخارج على خلاف الحقيقة، فضلًا عن إعلانه عن نشاطه الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد من عقود تجهيز وتنسيق ملف السفر ونماذج منسوبة لإحدى الجهات الحكومية خالية البيانات، كروت دعائية، مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، و3 هواتف محمول بفحصهم فنيا تبين احتواءهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.