أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
إصابة عمر مرموش تهدد مشاركته مع مانشستر سيتي الأسابيع.. تفاصيل
نتنياهو في تصريحات استفزازية: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبر
إعلان نتيجة التنسيق الثاني للصف الأول لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بالجيزة
بعد افتتاح سد النهضة.. مصطفى بكري: مصر ستحافظ على حقوقها.. ولن تفرط في أي نقطة مياه
باريس تتحرك ضد التصعيد الروسي.. ماكرون يعلن نشر طائرات رافال في بولندا
إدمان أو غيره.. الصحة : حماية سرية المعلومات عن المرضى النفسيين

محمد البدوي

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إن المكان الذي شهد محاولة قتل فتاة بالوراق نفسها نتيجة تعذيب وضرب مكان غير مرخص ويعمل به أشخاص غير مرخص لهم مزاولة تلك المهنة، وبالتالي قامت وزارة الصحة بالإغلاق الفوري.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامية ياسمين عز أن هناك تخوف غير حقيقي لدى بعض المدمنين وأهاليهم بأنه حال التوجه إلى الأماكن الحكومية التابعة لأمانة الصحة النفسية من الممكن أن يؤدي ذلك إلى نوع من أنواع إفشاء الخصوصية، وهذا الحديث يحكي طلب على أماكن غير مرخصة وغير مؤهلة لاستقبال هؤلاء المرضى، وبالتالي ينتج عنها مثل تلك الحوادث.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار على أن المادة 36 من قانون 71 لسنة 2009 والخاصة برعاية حقوق المريض النفسي تؤكد بشكل واضح في الفقرة 9 على حماية سرية المعلومات التي تتعلق بالمريض النفسي سواء كان إدمان أو غيره، وعدم إفشاء تلك المعلومات بشكل واضح جدا لأي جهة إلا بحكم قضائي.

 التوجه إلى المصحات الحكومية

ووجه رسالة إلى جميع المصابين بهذا المرض أن التوجه إلى المصحات الحكومية المرخصة لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى إفشاء سرية معلوماتهم، ولا يوجد أي مبرر للتوجه إلى أماكن غير مرخصة أو أماكن بعيده.

